Gidófalvi vízgondok: évekbe telhet a megoldás

A lapunk rendelkezésére bocsátott és a közösségi médiában is közzétett beadványban a megfogalmazók, aláírók felhívják a figyelmet: a községben igen gyakran szünetel a vízszolgáltatás – állításuk szerint naponta –, illetve a kihagyásokat követően a csapokon folyó víz koszos, rossz szagú, esetenként fekete színű. Megjegyzik, a szolgáltatásban a fennakadások az elmúlt években is gyakoriak voltak. A panaszosok arra is felhívják a figyelmet, hogy a község területén található, egykor iható vizű kutak kiszáradtak, így a lakosságnak a hálózatin kívül nincs más lehetősége ivóvízhez jutni. Azt is szóvá teszik, hogy a szolgáltatás miatt gyakorlatilag semmilyen hasznuk nem származik egy beruházásból – a hálózatból –, melynek megvalósításához évekkel korábban mindenki hozzájárult. Mindezeket figyelembe véve, kérik az illetékeseket, hogy sürgősen rendezzék az ivóvíz-szolgáltatás gondját mindazon háztartások esetében, amelyek szerződéses viszonyban vannak a Közüzemekkel.

A beadványt Szabó Ferenc, valamint Máthé István községi önkormányzati képviselő állította össze és nyújtotta be, a több mint 80 aláírás pedig főképp angyalosi és fotosmartonosi lakosoktól származik. A kezdeményezők egyébként – amint azt megjegyzik – nem ügyfelei a szolgáltatónak, de mint önkormányzati képviselők megoldást akarnak találni.

Nem valaki ellen, a közösség érdekében léptek

Szabó Ferenc lapunknak elmondta, régi problémáról van szó, amely kapcsán képviselőtársával több rendben felkeresték már a szolgáltatót, mivel a panaszok leggyakrabban hozzájuk futnak be, és önkormányzati képviselőkként úgy gondolták, foglalkozniuk kell ezzel. Kozsokár Attila igazgatótól minden esetben azt a választ kapták, hogy mivel ők nem ügyfelei a Közüzemeknek, hivatalos panaszt nem nyújthatnak be, ezt csak azok tehetik meg, akik szerződéses viszonyban vannak a vállalattal. Maradt a civil kezdeményezés útja, a jelzett beadvány, amitől azt remélik, hogy végre valami beindul, valamilyen lépés történik az érdembeni megoldás felé.

Felháborító, hogy tizenhárom éve mindig azt hallották, hogy jó lesz, „ezzel etetik az embereket”, de alig változik valami. Szabó Ferenc szerint a köz­ségi önkormányzatnak sem használ, hogy egy ilyen alapvető szolgáltatás rendezetlen, ugyanakkor a községvezetés arra hivatkozik, hogy már nem az ő felelősségük, hiszen átadták a szolgáltatónak. Ez ebben a formában nem igaz, mivel a rendszer kiépítését az önkormányzat végeztette el, illetve mint a községet irányítóknak, igenis megvan a felelősségük, és közösen kellene megoldást találni a vállalattal. Ezért fordultak egyébként a prefektusi hivatalhoz és a fogyasztóvédelemhez is.

Szabó Ferenc azt is nehezményezi, hogy a vállalat megnyugtatásként közöl valamit az érintettekkel. Felidézte, 2017-ben is gond volt Gidófalván a fagyhatár fölött elhelyezett vezetékekkel, akkor sikerült megoldást találni, igaz, fél éves késéssel, de kijavították a problémát. Ha van akarat, meg lehet csinálni – véli a tanácstag. Ami a vállalat indoklását illeti – miszerint a szivattyúk meghibásodása a leggyakoribb ok –, Szabó Ferenc úgy véli, nem lehet mindig erre hivatkozni, és az emberek nem értik: hogy nem lehet egyszer és mindenkorra rendezni ezt? Kitért továbbá arra is, a fogyasztók közül kevesen tudják, hogy a panaszaikat írásban kell közölni, iktatni a cégnél, különben nem marad nyoma. Hozzátette, hogy sem ő, sem képviselőtársa nincsenek senki ellen, ez nem egy politikai kérdés, hanem a közösség egyik alapvető problémája. Megértik a szolgáltató nehézségeit is, de a másik oldalon folyamatosan gyarapodnak a panaszok, egyre kevesebben vannak, akik tűrik ezt az áldatlan helyzetet, ezért minél hamarabb valamilyen előrelépésre van szükség.

Tisztában vannak a gondokkal, pályázatból orvosolnák

Megkeresésünkre Kozsokár Attila, a Közüzemek igazgatója elmondta, sajnos, Gidófalva községben 2013-ban regionális szolgáltatóként egy már meglévő ellátási rendszert vettek át, amelyet még az önkormányzat építtetett ki, és amelyről kiderült, hogy több gond is van vele. Az egyikkel még négy évvel ezelőtt szembesültek, amikor kiderült: Gidófalván egyes fővezetékek nincsenek kellő mélységben elhelyezve, a talaj fagyszintje ezen a vidéken egy méter körüli, a csövek pedig helyenként harminc centiméter mélységben voltak csak, ezért télen elfagytak. A szolgáltató akkor megoldotta ezt a problémát, de az utóbbi időszakban kiderült, hogy az egész ivóvízellátó rendszert rosszul tervezték meg, a teljesítményét nem igazították a várható fogyasztáshoz. Sem a befogó-, sem a tárolókapacitás nem elegendő, főképp nyáron.

„Az önkormányzat által kiépített hálózat Zoltánból indul, a vízháztól érkező víz innen Gidófalvára jut, majd Fotosra és végül Angyalosra. Mint kiderült, a gidófalvi farm esetenként a szivattyúk által átjuttatott mennyiségnek akár negyven százalékát is elhasználja, ennek is betudható, hogy Fotoson és Angyaloson is gondok vannak az ellátással, de az is tény, hogy a gyűjtőtartályok kapacitását sem mérték fel, amikor megépítették azokat” – magyarázta az igazgató. A hozamproblémákat csak úgy lehet megoldani, hogy vagy a meglévő hálózatot korszerűsítik, bővítik, vagy pedig a községet közvetlenül rácsatlakoztatják a sepsiszentgyörgyi hálózatra.

Hogy melyik beruházásra esik a választás, az hamarosan eldől. A Közüzemek ugyanis a Nagyinfrastruktúra Operatív Programnál készül pályázni, és az egyik beruházás, amelyre támogatást szeretnének nyerni, éppen a gidófalvi. A pályázatot az ősz folyamán nyújtják be, kérdés, hogy mennyi időbe telik majd az elbírálása – nagy értékű, több nagyobb beruházást is magában foglaló csomagot készítettek elő, melynek összértéke meghaladja a 168 millió eurót –, és ha nyertesnek is mondják ki, még hátra van a finanszírozási szerződés aláírása, majd a kivitelezési közbeszerzések. Derűlátó számításaik szerint jövő év nyarára kellene a közbeszerzést lezárni, hogy 2023 végéig le is lehessen zárni a beruházásokat.

Kérdésünkre Kozsokár Attila elmondta: nyilvánvaló, hogy megnyugtató megoldást kell találni a gidófalvi problémára, de ezt rövid idő alatt nem lehet megvalósítani, mindenképp pár év szükséges. A pillanatnyi gondokat orvosolják, tűzoltómegoldásokkal egyelőre, amint történt Angyaloson nemrég, amikor a szivattyúk meghibásodása mellett a fővezetéktörés is bejött, amit megjavítottak, és most nem kellene hogy gond legyen az ellátással. Lévén, hogy pályázni készülnek, és a községbeli beruházásokat is belefoglalják ebbe a csomagba, saját forrásokból finanszírozott nagyobb befektetéseknek nem érdemes nekilátniuk, mivel teljes egészében úgysem tudnák rendezni a problémákat, a pályázati elképzeléseket is felborítaná, és a fogyasztók gondjai sem oldódnának meg.

Szintén lapunk felvetésére, hogy gyakoriak a víz minőségére vonatkozó panaszok, az igazgató elmondta: minden alkalommal, amikor ezt jelzik, mintát vesznek nemcsak az illető háztartásból, hanem a környezőektől is, hogy kizárják: helyi probléma legyen. A laborvizsgálatok a víz zavarodottságánál csak pár esetben mutattak magasabb értéket, mint a megengedett, de a többi mutató szerint nem voltak gondok a fogyaszthatóságával. Javítások, megszakítások után rövidebb ideig lehet zavaros, üledékes a víz, de ez nem állandó jelenség – tette hozzá.

Az önkormányzattal közösen kell megoldást találni

A Gidófalva községben tapasztalt problémákra a Közüzemek sajtóközleményben is reagált. Ebben két szempontra hívják fel ismételten a figyelmet: az egyik, hogy a kis rendszereket alapvetően sokkal kevesebb fogyasztó ellátására tervezték – az alkalmasint fellépő nyomásgondok miatt ez érezhető a hálózat végén, például Angyaloson. Mátyás Ferenc, a Közüzemek Rt. műszaki igazgatója a föld alatt lapuló problémákra is rámutat: már a vízhálózat kiépítésekor létezik az alapvető probléma, hiszen a pályázható összegek rendszerint a nagyon olcsó, nagyon vékony falú vezetékek beszerzésére kényszerítik mind a pályázót, mind a kivitelezőt. A gyengébb anyagok használata különösen a hegesztéseknél okozhat problémát – ez okozta a hatalmas vízveszteséget is Gidófalván. A vezetékek szakadását gyakran nehéz észrevenni, különösen esős időben, amikor nem tűnik fel, hogy valahol víz folyik az aszfaltburkolat alatt vagy éppen másutt. Angyalos esetében a Közüzemek Rt. Sepsiszentgyörgy irányából, Szépmező felölről érkező vízellátást javasolt, ami nagyjából 5 kilométer vezeték lefektetését jelenti: a finanszírozást vagy pályázati forrásból, vagy saját önkormányzati forrásból és a Közüzemek segítségével tartja elképzelhetőnek a technikai igazgató.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője nyomatékosította: nehezen lehet elképzelni, hogy a vidéki települések java részén további beruházások nélkül lehessen jól működtetni a hálózatot, ha a fogyasztók száma növekedik. A Közüzemek működteti a létező hálózatot, kisebb-nagyobb javításokat eszközöl, de a lényegesebb beruházásokat az önkormányzat tudja előmozdítani. „Az elkövetkező években sok változtatásra lesz szükség, azonban ezt csakis az adott település vezetőségével lehet majd megvalósítani, hisz ők tudják felmérni leginkább, hogy milyen helyi igények merülnek fel” – idézi a közlemény Kozsokár Attilát.