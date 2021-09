Ők azonban az áldozatok holmiját is átnézték, és az elhunyt feleség táskájából elemeltek 240 lejt, illetve egy mobiltelefont. Tettüket be is ismerték, és felajánlották a lopott holmi visszaszolgáltatását a gyászoló családnak, de így is őrizetbe vették őket, és az állásukból is

repülhetnek. (Digi 24)

KELLEMETLEN LÁTOGATÓK. Múlt héten huszonegy alkalommal kellett lakott településekről medvét eltávolítaniuk a Hargita megyei csendőröknek, rendőröknek. Az év eleje óta 400 esetben volt szükség a hatóságok közbelépésére medvék lakott területen való megjelenése miatt. Csak pénteken hat medve eltávolításához hívták a csendőröket Csíkszeredába, Balánbányára, Borszékre és Kiskadácsra. A bejelentések fele Balánbányáról érkezett, de csak egy esetben találták meg a vadállatot. Csíkszeredából egy anyamedve és egy bocs jelenlétét jelezték, de a vadak még a hatóságok helyszínre érkezése előtt visszamentek az erdőbe. Borszéken az utcán járkált egy medve, valószínűleg élelmet keresve, a csendőrök visszaterelték az erdőbe. Kiskadácson egy kerítést tett tönkre és több baromfit megölt vasárnap egy medve, de a hatóságok kiérkezésekor már nem volt a helyszínen. Múlt héten két ember került a csíkszeredai kórházba medvetámadás

következtében. (Agerpres)

SPECIÁLIS NYUGDÍJJAL IS ELKEL A MELLÉKES. A belügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a hírszerzés (SRI) hét nyugdíjazott alkalmazottja – akik amúgy speciális nyugdíjra is jogosultak – azzal növelte meg 50 százalékkal a nyugdíját, hogy beiratkozott a gyulafehérvári Képzőművészek Szövetségébe. Azon a jogcímen, hogy közintézményben tevékenykedik (és egy 2006-os törvény alapján) Gyulafehérváron 69 személy kapott 50 százalékos nyugdíjemelést, az ügyészek szerint törvénytelenül, mert a képzőművészeti egyesület nem közintézmény. Az okozott kár négy év (2012–2016) alatt közel 700 ezer lej. Traian Mârza, a művészek egyesületének helyi elnöke – aki a vonatkozó igazolásokat kiadta – azonban úgy véli, hogy minden törvényes keretek között történt, a hét nyugalmazott tiszt kreatív ember, sokat publikálnak, egyiküket a romániai írószövetség ki is tüntette. Kár sincs, mert a nyugdíjpénztárak az emeléseket visszavonták, így a pénzt sikeresen

visszaszerezték. (Libertatea)