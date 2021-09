Tanévkezdés a járvány árnyékában

A csaknem hárommillió diák közül már most is van több mint ötezer, aki csakis az online oktatási felületen találkozhat tanáraival és osztálytársaival. Az országban jelenleg tucatnyi olyan település van (többségük Szatmár megyében), ahol a fertőzési ráta már meghaladta a hat ezreléket, néhány bukaresti iskolát pedig a befejezetlen építkezések, felújítások miatt nem nyitottak meg.

Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta túllépi a hat ezreléket, az oktatást az internetre költöztetik, csak az óvodások, illetve az iskola-előkészítő osztályok és kisegítő iskolák tanulói járhatnak be az iskolákba.

Hasonlóképpen két hétre online oktatásra tér át minden olyan osztály, ahol fertőzést mutattak ki valamelyik diáknál, azok a 12 év feletti diákok azonban, akik be vannak oltva, továbbra is személyesen részt vehetnek a tanórákon. A karanténintézkedést a nyolcadik nap után fel lehet oldani a beoltatlan diákok esetében is, amennyiben a szülők hozzájárulnak, hogy az iskolában leteszteljék őket, és az antigén gyorsteszt eredménye negatív.

Az iskolákban zárt térben kötelező a védőmaszk viselése, Bukarestben egy helyi rendelet alapján az iskolák környékén várakozó szülőknek a szabadban is maszkot kell viselniük.

A tanévvel együtt oltási kampány is kezdődik az iskolákban: a következő két hónapban a diákok, szülők és pedagógusok az oktatási intézmények orvosi rendelőiben, az iskolában szervezett mobil oltópontokon, vagy a közeli oltóközpontokban is felvehetik a vakcinát.

A tét: az iskolák nyitvatartása

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter tegnap Valea Doftanei község műszaki szakközépiskolájának tanévnyitó ünnepségén beszédében felelősségteljes magatartásra szólította fel a szülőket és tanárokat egyaránt annak érdekében, hogy az iskolák minél hosszabb ideig maradhassanak nyitva. Elmondta, hogy eddig a tanszemélyzet 61 százaléka és a diákok több mint 15 százaléka kapta meg az oltást. Fontosnak nevezte az oltáskampány folytatását, és meggyőződését fejezte ki, hogy a kampány felgyorsulhat a tanévkezdés után. „Az elmúlt tíz napban országosan a Pfizer vakcinájával beoltottak egyharmada diák volt. Ez reményt ad arra, hogy a szülők megértették az oltás fontosságát. (....) A vakcina az egyetlen eszköze az egészségügyi válság megszüntetésének. Az összes többi védekezési intézkedés, beleértve a tesztelést, segít ellenőrzés alatt tartani a járványt” – nyilatkozta a miniszter.

A rendezvényen felszólalt Klaus Iohannis államfő is, aki kijelentette, mindannyiunk személyes felelősségén múlik, hogy a koronavírus-járvány körülményei között meddig maradhatnak nyitva az iskolák – jelentette ki tegnap. Beszédében alapvető fontosságúnak nevezte a koronavírus elleni oltáskampányt és a védekezési szabályok betartását.

A romániai oktatás számára jelenleg a Tanult Románia projekt megvalósítása a tét, az, hogy a huszonegyedik század Romániája számára huszonegyedik századi oktatást biztosítsanak. A projekt gyakorlatba ültetésére vonatkozó jogszabályt a hét folyamán elfogadja a kormány – jelentette ki tegnap Florin Cîţu. A miniszterelnök a bukaresti Gheorghe Lazăr Főgimnáziumban vett részt a tanévnyitón. Ez az első iskola a fővárosban, ahol kísérleti programot bonyolítanak le a Tanult Románia tervben megfogalmazott elvek alapján. Cîţu kifejtette, a program olyan tanítási, tanulási és értékelési folyamatot javasol, amely közelebb áll a modern, „valóban tanulóközpontú” oktatás követelményeihez és igényeihez.