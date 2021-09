Minden esztendőben az iskolakezdő kisiskolások izgulnak a legjobban, ez idén sem volt másképp. Többen már akkor érkeztek, amikor még csak az iskolaudvar aszfaltján helyezték el az egyes osztályok tábláját, a falvakban ez sokkal egyszerűbb volt, mert sajnos egyre kevesebb az iskolakezdő. Az előkészítő osztályosok szülei élveztek elsőbbséget mindenütt, ők a tanévnyitó ünnepség után még az osztályterembe is bemehettek, a nagyobb gyermekeket az udvaron vagy a kapun kívül az utcán várták, hogy meséljenek az első találkozásról.

Legyen az iskola egy jó hely, ahol különböző horizontok nyílnak meg, mikor elmélyülhet a diák kedvenc regénye titkaiban, érezheti, hogy a zene szárnyán kiléphet a mindennapok szürkeségéből, megalkothatja azt a portrét, amiben benne van minden apró mozzanat és kifejezés, amikor megformálhatja a számára legcsodálatosabb kompozíciót, elmondhat egy monológot, amibe maga is beleremeg, amikor megoldhatja a számára legnehezebb matekfeladatot, vagy amikor megtanulhat kommunikálni egy idegen nyelven; ezekre mind jó az iskola – mondta tanévnyitó köszöntőjében Sebestyén-Lázár Enikő, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészet Líceum igazgatója. Jóval és rosszal, széppel és csúnyával, sikerrel és kudarccal fognak találkozni a diákok, de ez is az iskola része, így induljanak neki az új tanévnek – mondotta. Az igazgató hangsúlyozta, sokan és sokat dolgoztak azért, hogy az új tanévet az iskola felújított épületében kezdjék. Roxana Maria Maun aligazgató elsősorban az előkészítősökhöz szólt, bíztatva őket, hogy jó helyre érkeztek, majd a nagyobb diákoknak azt mondta, saját maguknak tanuljanak, mert csak az számít.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő a művészeti iskolában tartott tanévnyitón minden iskolához szólóan mondta: tavaly a tanítás a digitális térbe költözött, a gyermekszobák osztálytermekké változtak, a táblák helyét átvette a táblagép, a találkozások a számítógépek képernyőire költöztek, a valóság virtuális kereteket öltött, a tanári szaktudást a gép hangja közvetítette. Azt azonban tudjuk jól, az iskola feladata nem csupán az információközlés, a mai pedagógia legnagyobb kihívása olyan diákokat nevelni, akik megállnak a saját lábukon, megtalálják helyüket a világban – mondotta. Szerinte a tanároknak nemcsak tanterveket kell megtanítaniuk, hanem világnézetet, lét-tapasztalatot, erkölcsöt is.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterének tanévnyitó üzenetét Székely Kincső, a helyi önkormányzat tagja tolmácsolta. A városvezető szerint a járvány okozta nehéz időszaknak is megvannak a tanulságai: ezentúl jobban értékeljük a közösségi létet, a találkozást és annak formáló, alakító erejét, illetve többet tudtunk meg a digitális világról, gyermekeink egyre otthonosabban mozognak benne. Az alma mater küldetése, hogy mindenki megtalálja a saját útját úgy, hogy barátai körében gyarapszik ismeretekben, emberségben, közben felnőtté, igazán naggyá válik, tartalmasan eltöltve, megélve az iskolai éveket – üzeni a mai diákoknak a polgármester.

Sebastian Maiș őrnagy, a belügyminisztérium megbízottjaként szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, a tanév kezdetével alakulataik különös hangsúlyt fektetnek a tanintézmények biztonságos működésére, a diákok és a pedagógusok személyes védelmére a járványügyi megelőzés tekintetében. Ezen a téren együttműködnek az egészéségügyi hatóságokkal, a megyei tanfelügyelőségekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a készenléti felügyelőséggel – mondotta.

A Plugor Sándor Művészeti Líceumban tartott tanávnyitó ünnepség végén Zelenák József evangélikus lelkész megáldotta az egybegyűlteket, és arra kérte a diákokat, ne tervezzék túl önmagukat, bízzanak az isteni gondviselésben, a tanárok higgyék, az áldásos munka meghozza a gyümölcsét, a közösségek pedig, legyenek hit által engedelmesek. A megnyitó után a diákok, tanítóik és osztályfőnőkeik az osztálytermekbe vonultak, egy későbbi órában pedig az iskola vezetősége fogadta a Fejes Művészeti Akadémia Egyesület képviselőjét és aláírták a pályázat útján elnyert Schimmel gyártású pianínóról szóló szerződést.

Háromszék minden óvodájában, iskolájában hasonlóan ünnepeltek a tanév első napján, legtöbb helyen csak az előkészítős diákok szüleit engedték be az osztálytermekbe, még az udvaron is korlátozták a felnőttek jelenlétét, ezért a déli órákban, főként a nagy létszámú városi iskolák környékén, igen nagy volt a forgalom: szülők, nagyszülők várták a gyermekeket.

A tegnap kezdődött tanévben 2184 háromszéki kisdiáknak csengettek be az előkészítő osztályba, közülük 1414 magyar hatévesnek, 2287-en kezdik az ötödik osztályt (1529-en magyar tannyelven), 1653-an a kilencedik osztályban tanulnak (1254-en magyarul). A kezdő csoportokkal és osztályokkal együtt az össz gyermeklétszám alig éri el a harminckétezret, míg kilenc évvel ezelőtt közel harminchétezer ötszáz óvodásnak és iskolásnak csengettek be, és ha az akkor induló előkészítő osztályok 1900 diákját is figyelembe vesszük, akkor is több ezres a diáklétszám csökkenése.

Tegnap minden háromszéki tanintézményben jelenléti oktatással kezdődött a tanév, a fertőzési mutatók föggvényében ellenben ez a helyzet változhat.