Nem kell aggódnunk holmi kormányválságok miatt, mikor Florin Cîţu személyében olyan miniszterelnökünk van, aki Szupermennek képzeli magát, és így is mutatkozott be legutóbb a társasági oldalakon. Feltett egy klipet az Instagramra a Superman visszatér című filmből összevágva, amelyen a főhős fejét a sajátjával cserélte le.

(Miközben ellenségei az ő kormányfői fejét követelik.) Mutatja magát földön, vízben és a levegőben, sőt, még egy repülőgépet is megállít a zuhanásban. Gondolom, ezzel azt akarta sugallni, hogy kormánya vagy hazája zuhanását is meg tudja akadályozni. Pedig a kormány népszerűségének esését sem tudja meggátolni.

Cîţu egyre inkább amerikai filmhősökhöz hasonlít, mert párttársnője, Alina Gorghiu is egy olyan képet posztolt, amelyiken szintén ő jelenik meg a Drágán add az életed 3. című film plakátján, amelynek főhőse eredetileg Bruce Willis.

Románia újabb kori történetében is mindig voltak szuperhősök, kezdve Ceaușescutól, aki szintén drágán adta volna az életét, de aztán végül mégis olcsón elvették tőle, pedig a nép legszeretettebb fia, lánglelkű hazafi, a Kárpátok géniusza, világhírű politikus, a scornicești-i tölgy jelzőkkel magasztalták.

Aztán 1989-ben jött a Megmentési Front frontharcosa, Ion Iliescu, aki jó néhány évig szuperhősként szerepelt, és ha hatalmát veszélyben látta, más szupermanusokat is segítségül hívott Bukarestbe. Jött is a Zsil-völgye esthajnalcsillaga, a másik szupermen, Miron Cosma és megmentette, majd akkor is jött, mikor már nem is hívták. Később bezárták, biztos azért, nehogy ismét jöjjön.

Nagy hősként jelentkezett be a későbbi elnökünk, Băsescu is, aki a tenger habjai közül lépett ki, mint Afrodité, és a jelszava az volt, hogy: Éljenek jól! (Să trăiți bine!) Sajnos az istenadta nép nem hallgatott rá, ezért ő igazán nem tehetett róla, ha nem élt jobban. Szuper ígéretei voltak, azt mondta, hogy háromszázra csökkenti a parlamenti képviselők és szenátorok számát, de végül is csak a fizetéseket sikerült csökkentenie.

Igazságosztó szuperhősként érkezett korábban a politikába C. V. Tudor is, aki annak idején megmondta, hogy Romániát csak géppuskákkal lehet kormányozni. És ha hatalomra kerül a Nagyrománia Párt, akkor a stadionokban kínai modell szerinti kivégzéseket fognak végrehajtani. 48 órán belül felszámolja a maffiát – ígérte. Ő idejében eltávozott közülünk, ezért nem sikerült megvalósítani (rém)álmait.

Később röppent fel a román politika égboltjára a szintén szuper Liviu Dragnea, akiből jó miniszterelnök lehetett volna, ha szárnyalása közben nem zárják ketrecbe.

Csak néhányat említettem a szuperhősként bemutatkozók közül, pedig lehetett volna még másokat is felsorolni.

Ezek után most is éppen ideje volt, hogy felbukkanjon egy vadonatúj Szupermen Cîţu személyében. De lehet, hogy a kanyarban ott leselkedik rá a másik hős is, Orban, aki szintén szupermenjelölt. Most csak nézzük, mint a moziban, amint lélegzetelállítóan röpködnek szövegeik szárnyán.

Cîţu azt sugallja ezzel a szupermenséggel, hogy nem ijed meg ő olyan apróságoktól, mint egy bizalmatlansági indítvány, és csípőből tüzel az őt és miniszterelnöki bársonyszékét veszélyeztetőkre. Egyelőre az USR PLUS államigazgatásban résztvevő tagjaitól mentette meg Romániát úgy, hogy kinyírta őket. Pedig azok is szuperül bírják a harcot. Cîţu közben továbbra is lődöz rájuk, és ki tudja, még milyen titkos fegyverei vannak, amelyeket később vet be?

Az USR PLUS ezért hívta segítségül az igazi honvédő pártot, az AUR-t, és kirobbantották az általános nagy honvédő háborút Cîţu ellen, a bizalmatlansági indítványt bedobva, hogy megbuktassák a szuperment. De ő nem ment. A háborús tevékenység a parlamentben folytatódott, ahol a harc hevében Cîţu fegyverhordozójának, Florin Roman ülésvezetőnek kezéből kicsavarták a fegyverét, a mikrofont, kihúzták alóla a széket, amelyen trónolni akart, és száműzték a teremből. Közben némi csatakiáltások is elhangzottak. Azt kiabálták az aranyos AUR-osok, hogy: maffiózó! Ez az eredménye annak, hogy C. V. Tudor nem tudta végrehajtani a maffia felszámolására tett ígéretét...