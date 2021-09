Az első játékrészben a Laurențiu Reghecampf irányította hazai csapat több veszélyes lehetőséget is kialakított, azonban Niczuly Roland rendre bravúros védéseket mutatott be. A 12. percben Nicușor Bancu senkitől sem zavartatva vette célba a kaput, viszont lövését a háromszéki hálóőr szögletre tolta, majd a sarokrúgást követően Elvir Koljič fejese után is nagyot mentett a Sepsi OSK 25 éves kapusa.

A vendégek az első helyzetüket gólra váltották, a 17. percben Bogdan Mitrea erős szabadrúgását hárította Mirko Pigliacelli, a kipattanót azonban lesgyanús helyzetből Boubacar Fofana közelről a hálóba bólintotta (0–1). Nem sokkal később egyenlíthetett volna a Craiova, Bancu előkészítése után Koljič néhány méterről a kapufát találta el. A mezőnyfölényben játszó olténiai együttes a 32. percben szintén szabálytalan szituációból szerzett gólt, Gustavo Di Mauro lesről fejelt a hálóba (1–1).

Szünet után a Sepsi OSK agresszíven védekezve igyekezett lassítani a játékot és meggátolni a kék-fehér mezesek újabb gólszerzési lehetőségeit, emiatt Marian Barbu osztogatta a sárga lapokat. A házigazdák az 50. percben ismét helyzetbe kerültek, ám Andrei Ivan a hosszú alsó mellé gurított, majd a folytatásban Adnan Aganović rossz felszabadítása után szintén a román válogatott csatár próbálkozhatott, de Niczuly könnyedén védte az erőtlen lövést. A 63. percben Dan Nistor távolról tette próbára a kézdivásárhelyi születésű kapust, aki nagyot vetődve akadályozta meg a gólszerzést.

A második félidőben Leo Grozavu legénysége csak egyszer veszélyeztetett, egy ellentámadás végén Kevin Luckassen lövését hárította Pigliacelli. A folytatásban vitatható döntés miatt büntetőhöz jutott a Craiova, ugyanis a bíró szerint Branislav Ňinaj a tizenhatos területen belül szabálytalankodott Ivan ellen. Gustavo tizenegyesét Niczuly védte, amivel bebiztosította a piros-fehér mezesek sorozatban harmadik döntetlenjét.

1. Liga, alapszakasz, 8. forduló: Craiova–Sepsi OSK 1–1 (1–1).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion. Vezette: Marian Barbu (Fogaras). Craiova: Pigliacelli – Bancu, Constantin (Conte, 76.), Găman, Vlădoiu (Cîmpanu, 59.) – Houri, Nistor, Screciu, Gustavo (Baiaram, 78.) – Koljič (Fedele, 76.), Ivan (Marković, 80.). Vezetőedző: Laurențiu Reghecampf. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (Sousa, 46.), Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu (Ispas, 46.) – Păun (González, 59.) , Fofana, Aganović (Ștefănescu, 90+5.) – Csuncsukov (Damașcan, 81.), Bojić, Luckassen. Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Gustavo (32.), illetve Fofana (17.). Sárga lap: Dumitrescu (25.), Păun (53.), Mitrea (53.), Ispas (57.), Fofana (71.), Ňinaj (78.).

További eredmények: FCSB–FC Dinamo 6–0 (gólszerzők: Keșerü 26., Oc. Popescu 43., Vinícius 45+2., Cordea 45+7., V. Gheorghe 54., Miron 67.), FC Farul–Academica Clinceni 5–0 (gsz.: Betancor 6., 45., 56., Petre 82., Sali 85.).

A rangsor:

1. CFR 7 0 1 13–5 21

2. Rapid 5 2 1 10–4 17

3. Botoșani 5 2 1 8–5 17

4. Farul 4 3 1 12–2 15

5. Arad 4 3 1 9–5 15

6. Craiova 4 1 3 10–9 13

7. FCSB 3 3 2 15–9 12

8. Voluntari 4 0 4 9–12 12

9. Argeș 3 1 4 7–6 10

10. Mioveni 3 1 4 5–7 10

11. Târgoviște 2 3 3 6–7 9

12. U Craiova 2 2 4 7–9 8

13. Sepsi OSK 1 4 3 7–9 7

14. Dinamo 2 0 6 6–17 6

15. Medgyes 1 1 6 5–11 4

16. Clinceni 0 2 6 6–18 2

A 9. forduló programja: * péntek: FC Voluntari–Mioveni (18 óra), FC Rapid–Medgyesi Gázmetán (21 óra) * szombat: Chindia Târgoviște–FC Farul (14.30 óra), U Craiova–FCSB (21 óra) * vasárnap: Academica Clinceni–FC Argeș (13.30 óra), Sepsi OSK–Aradi UTA (16 óra), FC Dinamo–FC Botoșani (19 óra) * hétfő: Kolozsvári CFR–Craiova (21 óra).