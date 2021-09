Az Európai Bizottság nyár közepén mutatta be a Fit for 55 uniós klímacsomagot, amelyből az is kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től. Amennyiben a javaslatokat a tagállamok és az Európai Parlament is elfogadja, felgyorsulhat a tisztán elektromos autózásra történő átállás, amely jelentős változásokat hoz az iparágban.

A tagállamok döntéshozói azonban – főként a jelentős gyártókapacitással rendelkező országok képviselői – nem értenek egyet a rendelkezés egyes pontjaival. Legutóbb a cseh miniszterelnök jelentette be, hogy nem ért egyet a belső égésű motorral hajtott járművek értékesítésének tervezett betiltásával. Andrej Babiš ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a cseh autóipar védelme érdekében.

Az Európai Bizottság által bemutatott javaslatok természetesen más, nagy autógyártó nemzeteket is érzékenyen érintik, hiszen egyszerre fenyegetnek üzembezárásokkal és tömeges létszámleépítésekkel. Csehország mellett Németország, Spanyolország és Franciaország is arra figyelmeztette a brüsszeli döntéshozókat, hogy a túlzott szigor hatalmas károkat okozhat egy olyan szektor számára, amely kiemelten fontos motorja az Európai Unió gazdaságának és meghatározó szerepet tölt be annak exportjában, de a tervezett változások a munkaerőpiacot is jelentősen befolyásolhatják.

A Portfolio által idézett AlixPartners elemző cég várakozásai szerint a világ vezető autógyártói és beszállítói durván 330 milliárd dollárt lesznek kénytelenek elkölteni az elektromos autózásra történő átállásra 2021 és 2025 között. Ez az összeg mintegy 40 százalékkal több, mint amennyit korábban becsültek.

Európában a legtöbb személyautót Németországban gyártják, tavaly a járvány okozta nehézségek ellenére mintegy 3,4 millió egység gurult le a gépsorokról. Ennek durván fele a spanyolországi kapacitás, míg Csehországban valamivel több mint 1,1 millió autót gyártottak. Ez utóbbinál arányaiban is kiemelkedő szerepet tölt be az autóipar, amely az ország GDP-jének mintegy 10 százalékát adja és közvetlenül több mint 180 ezer embernek biztosít munkát. A további sorrend: Szlovákia 944 ezer egységgel, Franciaország 862 ezer egységgel, Olaszország, Románia és Magyarország egyenként mintegy 450 ezer egységgel, de Svédország és Belgium is rendelkezik egyenként 250 ezer egységnyi gyártókapacitással.

A politikai döntéshozók reakciója egyébként nem csupán gazdasági megfontolásokat követhet, hiszen például Csehország autógyártásában meghatározó szerepet tölt be a Škodát is birtokló Volkswagen csoport, amelynek kinyilvánított célja, hogy a világ vezető elektromos autógyártójává váljék a következő években.