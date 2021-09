Szabadságvesztés Hrebenciucnak

A vádirat szerint miután a CNA 2013. szeptemberében Laura Georgescu javaslatára megvonta a Gheorghe Ştefan által működtetett Giga TV sugárzási engedélyét, a testület két héttel később visszaadta az engedélyt a csatornának. Az ügyészek szerint ennek előzményeként Iorga azt tanácsolta Gheorghe Ştefannak, hogy forduljon politikus ismerőseihez segítségért az engedély visszaszerzése érdekében, sőt, meg is nevezte azokat, akik befolyásolni tudják az audiovizuális tanács tagjainak szavazatát. Közöttük volt Viorel Hrebenciuc egykori parlamenti képviselő is, aki az ügyészek szerint közbenjárt Georgescunál, hogy a CNA fogadja el a fellebbezést, vonja vissza korábbi döntését, és adja vissza a sugárzási engedélyt a tévécsatornának. Ez 2013. október elsején meg is történt.