Jövőben kezdik építeni a terelőutat

A közbeszerzési eljárás lezárult, fellebbezés nem volt, a napokban várhatóan aláírják a szerződést a nyertes cégekkel, és megkezdődik Sepsiszentgyörgy terelőútjának tervezése – tudtuk meg Antal Árpád polgármestertől, aki szerint jövő tavasszal az építkezésnek is rajtolnia kell, mert az átadási határidő 2023 vége.

A Sepsiszentgyörgyöt és a hozzá csatolt falvakat – Szotyort és Kilyént – elkerülő új út 11,5 kilométer hosszú lesz, az illyefalvi letérőnél ágazik le a 12-es országútból, és az Aréna mögött csatlakozik vissza. Bár Szépmezőn, tehát sík mezőgazdasági területen vág át, három hidat is kell építeni ezen a rövid távolságon: a Brassó, a Bereck és a Csíkszereda felé tartó vasútvonalak fölött; utóbbi az Olton is átvezeti majd az autósokat. Négy körforgalom is lesz: a kiinduló, illetve az érkező pontokon kívül ott, ahol az uzoni és a szépmezői utakat keresztezi majd a terelőút. Nyomvonalán már nem lehet változtatni – szögezte le a polgármester.

Antal Árpád azt szeretné, ha a Brassót Bákóval összekötő autópálya egyik lehajtója a terelőúthoz csatlakozna, Sepsiszentgyörgyhöz minél közelebb, a majdani A13-as sztrádának azonban még nincs véglegesített nyomvonala. A tervezés azonban megkezdődött, és 2022 végére be is kellene fejeződnie: akkor fogják látni, hogy pontosan hol vezetik majd el a most sok falut átszelő 11-es országút forgalmát. A nyomvonal kialakításába az önkormányzatoknak nincs beleszólásuk, mindössze az igényeiket mondhatják el, de az övezeti rendezési terveket bekérték a tervezők. A Háromszéken átvágó autópályáról egyelőre annyit tudni, hogy a Brassó–Szeben autópályához fog csatlakozni (amelynek tervezésére augusztusban írták alá a szerződést), és hogy a négy lehetséges nyomvonalból három szintén Szépmezőn át fut, a negyedik pedig a Rétyi Nyír mögött.