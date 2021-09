Viharból viharba

Akárhogy is végződik a jelenlegi kormányválság, az már biztos, hogy sem békét, sem jólétet, sem reformokat, sem fejlődést nem fogunk látni a következő években, ellenkezőleg. A járvány még ezután tetőző negyedik hulláma (amelynek kivédéséért semmit nem tettek a hatóságok) és az őszi árrobbanás máris akkora feszültséget okozott a társadalomban, hogy azt egy stabil kormány is nehezen kezelné, nálunk azonban az ország vezetői a lovak közé dobták a gyeplőt, és vakon vágtatnak a semmibe.

Még azt sem veszik észre, hogy a sérülékeny fogyasztók védelmére hozott törvény védőernyője alól a rászorulók legalább fele továbbra is kilóg. Szakértői becslések szerint a háztartások 40–45 százalékának fognak gondot okozni a téli fűtés- és villanyszámlák, a jogszabály pedig ezek negyedén sem segít, összesen valami félmillión. Már ha segítségnek lehet nevezni azt, hogy egy minimálbéren (1386 lejből) élő személy lakásfenntartásához 25–50 lejt ad az állam egy 20–25 százalékos drágulás kivédésére. Különösen dühítő ez a szemkiszúrás, mikor a világ egyik legjobban fizetett politikusi osztályától jön, amelynek tagjai főként saját játszmáikkal töltik az időt, bár időnként bedobnak egy-egy közérdeklődésre is számot tartó témát, például az országos helyreállítási tervet, csakhogy erre még nincs uniós jóváhagyás, és az sincs, aki kivitelezze.

Ha Florin Cîțu elnyeri a Nemzeti Liberális Párt elnöki székét is, neki kell az USR PLUS vezetőivel újraalakítania a koalíciót – azokkal, akik miatta távoztak a kormányból. Visszavonulhat ugyan a kormányfői tisztségből, de akkor megint háromfejű vezetése lenne a PNL-nek: a pártelnök, a kormányfő és Klaus Iohannis államfő húzogatná ide-oda a szálakat, ki-ki a saját érdekei szerint, és láttuk, hogy ez hova juttatta az országot. Meg is bukhat a kormány a bizalmatlansági indítvány szavazásán, ez esetben is újra kell kezdeni a tárgyalásokat. Ha nem sikerül új koalíciót összehozni, kisebbségi kormányt alakíthat a PNL, a Szociáldemokrata Párt támogatásával, ami a jelek szerint nagyon megfelelne nekik: habár semmit nem tudnának tenni a PSD beleegyezése nélkül, a kormány minden székét ők foglalhatnák el, és ezt láthatóan nagyon élvezték 2020-ban; egyébként a költségvetési hiány akkor ugrotta át a 10 százalékot, és korántsem bizonyos, hogy a sok pénzt mind a járvány vitte el. A volt pénzügyér Cîțu nagyon szeret a beruházásokkal és a gazdaság növekedésével dicsekedni, csak épp arról hallgat, hogy az államadósság az idén haladta meg a nemzeti össztermék 50 százalékát (és erre igen magas kamatot is fizetünk), a lakosság túlnyomó része pedig nem jobban, hanem rosszabbul él, mert a sok reform, az államháztartás észszerűsítése ezúttal is elmaradt.

És továbbra is el fog maradni, mert a PNL csak annyi változást akar, amennyi az ő hatalmukat növelni tudja. Elvileg egy PNL–PSD koalíció is a lehetőségek közé tartozik, de ez most egyik pártnak sem érdeke: a liberálisok egyeduralomra vágynak a saját szemétdombjukon, a szociáldemokraták pedig a 2024-es választások megnyerésére, amihez Cîțu a legjobb szövetségesük. Ilyenformán a békés építkezés valami egész mást fog jelenteni, mint amire az emberek olyan régóta várnak. Fogyó reménnyel...