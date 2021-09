Felújítás előtt a vargyasi óvoda

Az iskolát az utóbbi hat hétben újították fel. Imets Lajos polgármester elmondása szerint Zoltán Gábor alpolgármesterrel, a hivatal két munkásával és néhány szociális segélyre jogosulttal közösen végezték a munka javát. Sokat vesződtek, amíg minden osztályteremmel elkészültek, de az eredménnyel elégedett, a biztosított körülményeket több mint megfelelőnek tartja.

Ami még hátravan, a csengőláb rendbetétele. Az 1847-ben az Unitárius Nőszövetség által adományozott kis csengőnek a nyolcvanas években, Sütő Levente Lehel tanárkodása idején készítettek lábat a tanulók, ám az a közel negyven év alatt igencsak meggyengült. A régi szép, jól is szolgált, ezért nem kicserélése, hanem felújítása mellett döntöttek, és a készítő testvérének, Sütő Gábornak a segítségével hamarosan megerősítést kap.

A diáklétszám tavaly 136 volt, idén néhánnyal esett a Borbáth Károly Általános Iskolába járók száma, de az osztályok szinte mindegyikében vannak annyian, hogy nem kell összevontan tanulni – egyetlen kivételként az előkészítősök a negyedikesekkel „osztoznak” a tanító nénin.

Az óvodafelújításhoz a telekvitákat megoldották, a műszaki terv elkészült, az árajánlatokat a cégek letették, a napokban kiderül az is, ki végzi a hatalmas beruházást. A Romániai Magyar Pedagógusszövetségen keresztül a magyar kormány fedezi a kiadás zömét, ha kell, a hivatal is részt vállal benne. Már év elején eldöntötték, nem halogatják tovább a dolgot, mindenképp kívül-belül rendbe teszik a fontos középületet, ezért a költségvetésben minden fejlesztésre fordítható pénzt erre tábláztak be.

„Rég meg kellett volna oldani már az óvoda felújítását, ezért igencsak örvendek, hogy végre hamarosan elkezdődhet az épület külső-belső, alaptól a tetőzetig terjedő felújítása. Azt szeretném, hogy a következő tanévet az óvodások már a megszépült épületben kezdhessék” nyilatkozta Imets Lajos.