Kovászna helyi tanácsa már júniusban elfogadta a testvértelepülési kapcsolat hivatalosításáról szóló határozatot, pénteken az ezt megerősítő okmányok aláírására került sor.

A magyar és román himnuszok lejátszása és a gyűlés hivatalos formaságai után Gyerő József köszöntötte a vendégeket, értékelve a magyarországiak és a csomakőrösiek szoros kapcsolatát. Bende Tamás csomakőrösi lelkipásztor elevenítette fel a kapcsolat kezdeteit. A barátkozás Rostás János polgármester személyes ismeretségével kezdődött. Egyeztetve megszületett az elképzelés, hogy Csomakőrösnek is legyen testvértelepülése. Kovásznának ugyan több testvértelepülése is van, jó kötődések alakultak ki a közösségek között, de a csomakőrösiek nehezen tudtak bekapcsolódni. „Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyen egy olyan testvértelepülési kapcsolat is, amelyet magunkénak mondhatunk. Ezt szilárd alapokra szeretnénk helyezni, ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne csak egyházköz­ségek szintjén szülessen megállapodás, hanem önkormányzati szinten is” – emelte ki a lelkész.

Jeszenovics Albert, aki a csomakőrösieket képviseli a kovásznai tanácsban, elmondta: „nagy öröm számomra ez a nap, hiszen egy régi álom válik valóra”.

Rostás János (2019-től a Fidesz képviseletében van hivatalban – szerk. megj.) a maga során rövid vetített képes előadásban ismertette települését. Érdekességként hangzott a kovásznaiak számára, hogy csak részmunkaidőben foglalkozik a község vezetésével, egyébként egy gimnázium kancellári teendőit végzi. (Gyerő József magyarázata szerint Magyarországon vannak települések, ahol a polgármester és alpolgármester is úgynevezett „társadalmi megbízatásban” teljesít szolgálatot, és ezért nem kap fizetést.) A képsorokon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, alig több mint nyolcszáz lakosú, a X. században létesült település főbb épületeit, látnivalóit mutatta be. Kiemelte a Baromfi-COOP vállalkozást, amely gazdasági, munkahelyteremtési potenciálja miatt is fontos a településnek, és ahol évente jelentős mennyiségű baromfit dolgoznak fel.

A partnerségi szerződés aláírása után a jelenlévők pezsgős koccintással is megerősítették a kapcsolatot, majd közös ebéden vettek részt.