Tűz ütött ki Pákéban

Tolvaj Marius, a megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője arról tájékoztatott, kora reggel érkezett bejelentés a tűzről, melynek egy fából épült fészer vált martalékává mintegy száz négyzetméreten. A gazdasági épületben három tonna szénabálát és öt köbméternyi faanyagot tároltak. Mivel fennállt a veszélye, hogy a lángok a közeli műhelyt és egy faanyag raktározását szolgáló építményre is átterjednek, a hatóságok több csapatot és öt járművet is a helyszínre küldtek: az oltásban a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi hivatásos tűzoltók mellett a kovásznai önkéntesek is besegítettek. Közös erőfeszítésük révén sikerült megfékezni a lángokat, így sem a közeli épületekben, sem pedig emberéletben nem esett kár. A tüzet egy nem megfelelően használt hegesztőberendezés okozhatta – derült ki a megyei sürgősségi felügyelőség beszámolójából. (dvk)