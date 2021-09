Ez közel duplája az 59 eurós májusi szintnek. Mostanáig nem fordult elő, hogy a havi átlagár meghaladja a 100 eurót. Az idei év folyamán februárban volt a legolcsóbb az energia az áramtőzsdén, átlagban 48 euró/MWh. Márciusban és áprilisban enyhén nőtt az átlagár, majd májusban csökkent, utána azonban erőteljes drágulás kezdődött. Az energetikai szakemberek ismételten felhívták a figyelmet, hogy erőteljes drágulásra számíthatunk, aminek összetett okai vannak. Hozzájárul a kereslet erőteljes növekedése és a szén-dioxid-bizonylatok drágulása, melyeket a tetemes mennyiségű üvegházhatású gázt kibocsátó vállalatoknak kell beszerezniük. Az alapvető ok azonban az, hogy nemzetközi szinten egyedülálló módon Romániában a fő termelők kizárólag egy energiaforrást használnak: a Hidroelectrica vízenergiát, a Nuclearelectrica atomenergiát, az Olténia Energetikai Komplexum (CEO) pedig szenet. A Hidroelectrica és a Nuclearelectrica jóval alacsonyabb termelési költségekkel dolgozik, mint a CEO, azonban az áramtőzsdén ez utóbbinak az áraihoz igazodnak. Emiatt a két állami vállalat egyre nyereségesebb lesz, nyilván a fogyasztók kárára. (Maszol)

NEM MEGOLDÁS A LEMONDÁS. Nem fordult meg soha a fejében a lemondás lehetősége – jelentette ki tegnap a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a kormányülés után. Florin Cîţu úgy érvelt: felelőtlenül járna el, ha tél közeledtével kormány nélkül hagyná az országot. Arra a felvetésre, hogy a Nemzeti Liberális Párt elnöke, Ludovic Orban szerint egy négyszemközti beszélgetése az államfővel véget vetne a válságnak, Florin Cîţu így reagált: „Az elnök úr döntése, hogy akar-e tárgyalni és kivel akar tárgyalni”. Megjegyezte: szerinte az vetett volna véget a válságnak, ha az USR PLUS egy másik igazságügyi minisztert javasol a menesztett Stelian Ion helyére. Vagy megoldást jelentett volna az is – tette hozzá –, ha az USR PLUS visszavonja a kormány elleni bizalmatlansági indítványát. „Ez sem történt meg. Meglátjuk, hogy milyen megoldásokat tartogat a jövő” – fogalmazott Cîţu. (Agerpres)

VENDÉGSZERETET. Emberkereskedelem miatt indítottak bűnvádi eljárást egy Temes megyei férfi ellen, miután a határrendészet kiderítette, hogy 24 indiai állampolgárt szállásolt e két ingatlanában, akiknek megígérte, hogy segít átjutni a román–magyar határon, természetesen illegálisan. A rendőrség látogatása alkalmával kiderült, hogy a 18 és 40 év közötti vendégek semmilyen hivatalos dokumentumot nem tudtak felmutatni, így őket a menedékkérők számára fenntartott központba kísérték. Temesvár ideális gyülekezőhelynek számít az illegális határátlépés megkísérlésére. Jelenleg közel négyezer menedékkérelem van elbírálás alatt Romániában, ebből több mint 3000 Temesvárra vonatkozik. (Főtér)