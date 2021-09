Őszi Vásár és Kultúrszüret Sepsiszentgyörgyön Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Őszi Vásárt és Kultúrszüretet Sepsiszentgyörgy főterén szeptember 16. és 19. között. A szőlő témájára épített őszi ünnepen gyerekfoglalkozások, lacikonyha, vásári nyalánkságok és portékák, színes programkínálat várja az érdeklődőket, benne mesék és a Pyro című látványos tűzzsonglőr előadás. Az ’56-os emlékparban a gyermekek bábelőadáson vehetnek részt, valamint a huszadik évfordulóját ünneplő Folker zenekar is itt húzza a talpalávalót.

A fotókiállítások, gyermekrajzpályzati kiállítások otthonául a Székelyföldi Vadászati Kiállítás székhelye, valamint az Erdélyi Művészeti Központ szolgál.

A részletes program: ma 18 órától 20 éves a Folker Együttes – koncert és fotókiállítás-megnyitó az ‘56-os emlékparkban. Az együttes jelenlegi tagjai: Benkő Éva (mese, ének), István Ildikó (ének, tánc), Csibi Szabolcs (nagybőgő, ütőgardony), Kelemen István (hegedű, koboz), Lőrinczi Zsolt (koboz, brácsa), Melkuhn Róbert (furulya, kaval) és Mihály Pál (hegedű). A koncertre a belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott.

Pénteken: 13 órától a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében Vállfán a városunk – gyermekfoglalkozás 10–12 éveseknek a Lábas Házban; 15 órától Horváth Levente: Fényérzékeny vagyok – kiállítás finisszázs a művész részvételével a Lábas Házban; 16 órától Cimborák Bábszínház: A buták versenye – bábelőadás az ’56-os emlékparkban; 17 órától Czilli Aranka: A varázslatos szekrény című könyvének bemutatója a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 17 órától a Vadon Gyermekrajzpályázat legjobbjai 2014–2020 – rajzkiállítás a Székelyföldi Vadászati Kiállítás székhelyén; 18 órától Ösztön – kiállításmegnyitó az Erdélyi Művészeti Központban; 19 órától O. Horváth Sári: Életigen a Tamási Áron Színházban.

Őszi Kultúrszüret az Erdélyi Művészeti Központban

Az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) több programmal kapcsolódik be a sepsiszentgyörgyi Őszi Vásár és Kultúrszüret kínálatába:

Szeptember 17-én, pénteken 18 órától az EMŰK földszinti kiállítótereiben megnyitják az Ösztön – I. Erdélyi Képzőművészeti Seregszemle című kiállítást, melyen harmincöt 50 éven aluli erdélyi vagy Erdélyben élő képzőművész mutatja be legfrissebb alkotásait. A tárlat kurátora Madaras Péter szobrászművész, az EMŰK munkatársa. A kiállítást Hosszú Zoltán szobrászművész méltatja, közreműködik a Perkucigo by Fekete Zsolt.

Szeptember 18-án, szombaton 12 órától a Gutenberg Könyvesboltban Csillag István grafikusművész Életre kelt mesék címmel a meseillusztráció rejtelmeiről, az általa illusztrált mesekönyvekről és pályafutásáról beszélget Száraz Annával, az EMŰK munkatársával. * 15.30–17 óra között Bordás Beáta, az EMŰK vezetője magyar nyelvű várossétát tart Művészek és műtermek címmel. Az érdeklődők több egykori és mai sepsiszentgyörgyi műterembe látogathatnak el és megismerhetik néhány helyi képzőművész munkásságát, a művészi alkotások megszületésének körülményeit. A műtermek adottságai miatt legtöbb 10 személyt tudnak fogadni a sétán, ezért a részvételhez regisztráció szükséges a www.emuk.ro honlapon. A séta 15.30-kor indul az Erdélyi Művészeti Központ székháza elől.

Színház

FIATAL RENDEZŐK MINIÉVADA. Ma 19 órától a Tamási Áron Színház Kamaratermében O. Horváth Sári Életigen című darabja látható Kiliti Krisztián rendezésében.

Felolvasóest és irodalmi kávéház a könyvtárban

Élményutazás a 20. század elejének irodalmi birodalmában: Meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét címmel Ady, Babits, Karinthy, Kosztolányi, Márai és szerzőtársaik, valamint századeleji erdélyi költők, írók alkotásaira alapozó felolvasóest helyszíne lesz a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szombat délután és este. Az idei Őszi Vásárhoz csatlakozó Kultúrszüret programjába illeszkedő rendezvényt 16.30-kor a főtértől a könyvtárig tartó, korhű ruhákat bemutató felvonulás vezeti fel a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet társszervezésében. Ezt követően 17-től 19 óráig a jelzett szerzőktől származó, kedvenc szövegeikből olvashatnak fel az érdeklődők a könyvtárban, legtöbb öt percben, egymást váltva, irodalmi kávéházi hangulatban. Várják a felolvasni szándékozók előzetes jelentkezését pénteken 12 óráig a 0267 351 609-es telefonszámon vagy a biblio@kmkt.ro e-mail-címen. Kérik közölni a felolvasandó mű címét, szerzőjét és a felolvasás időpontját a jelzett időszakban (17–19 óra). A rendezvény 19 órakor a témakörhöz kapcsolódó irodalmi-kulturális kvízzel folytatódik, melyen 2–3 fős, előzetesen összeállt vagy a helyszínen kialakuló csapatok vehetnek részt, a győztest díjazzák. A programot a századelőt érintő magyar film 20 órakor kezdődő vetítése zárja.

Zene

ZONGORAHANGVERSENY. Az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszent­györgy, Olt utca 6. szám) ma 19 órától esti zongorahangversenyre hívja a nagyérdeműt Csíki Boldizsár zongorista és zeneszerző, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanára és a nagyváradi Ilisz Domokos, a Deb­receni Zeneakadémia diákja.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadása megtekinthető ma 20.21 és 21.22 órától Sepsiszentgyörgyön a Szabadság térre épített 12 fős nézőtérről. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet (10 lej). Ajánlott

életkor: 14+.

Könyvbemutató

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 18 órától Bodó Barna Meggyötört valóság és Jelenségek szélzúgásban című köteteit bemutatja és beszélget a szerzővel Váry O. Péter közíró, lapunk munkatársa.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán: ma 16.15-től Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő), 16.45-től Free Guy (román felirattal), 18.15-től Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (magyarul beszélő), 19 órától Csókolj meg! 2.: A dilis menyasszony (román vígjáték), 20.45-től Szenvedélyes szomszédok (román felirattal), 21 órától Hó, Tea és Szerelem (román vígjáték). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

9. CseRnátoni BuRRogtató

Szeptember 18-án tartják a 9. CseRnátoni BuRRogtatót, a Haszmann Pál Múzeum gépésztalálkozóját magyarországi és hazai gépész szakemberek közreműködésével. A program 12 órakor gépindítással kezdődik, 13 órakor kerül sor a veterán traktorok felvonulására Csernáton központjában. 15 órától a múzeumkertben kulturális műsor következik, ahol fellép a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar, a kézdivásárhelyi Pitvar néptáncegyüttes a Finom zenekar kíséretében, operettslágerek hangzanak el Lukács Mihály előadásában. A legkisebbek sem fognak unatkozni, a szervezők népi gyermekjátékokkal, kézműves műhelyekkel várják őket. A nap során cséplésbemutatót, makettkiállítást is láthatnak a rendezvényre ellátogatók. 16 órakor tombolahúzásra kerül sor, ahol sok-sok értékes nyeremény talál gazdára a múzeum támogatóinak jóvoltából.

Trianoni harangok

Háromszék több településén is bemutatja Trianoni harangok című egyéni estjét Meister Éva Magyar Művészetért Ex Libris-díjas színművésznő, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosa. A minket ért nemzeti tragédia ellenére „voltunk, vagyunk és leszünk az idők végezetéig”– hirdeti az olthévizi születésű, Brassóban érettségizett, Marosvásárhelyen diplomázott, jelenleg Szolnokon élő előadó az általa megszólaltatott szö­vegrészek, versek és dalok által. Előadások: Baróton a református templomban ma 18 órától, Sepsiszentgyörgyön a Vártemplomban pénteken 18 órától, Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben szombaton 18 órától, Székelytamásfalván a református templomban vasárnap 14 órától. A belépés ingyenes.

Önismereti műhelyfoglalkozás Baróton

Szeptember 17-én, pénteken 18 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a Kalendárium Fürkésző sorozatának részeként Lelki egészség természetesen címmel Balázsi Ágnes természet mesteredző (Realign to Nature) és egyetemi oktató (Sapientia EMTE) természet inspirálta önismereti műhelyen tart foglalkozást felnőtteknek. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. A jelentkezés sorrendjét betartva tíz résztvevőt tudnak fogadni. Az érdeklődők a 0743 098 836-os telefonszámon jelenthetik be részvételi szándékukat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Zabolán, pénteken Zabolán és Székelypetőfalván gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

SEGÍTŐ HÁLÓ. Minden csütörtökön és kedden 18–20 óráig a 0743 408 028-as telefonon lehet hívni a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat önkénteseit, ha segítségre van szükség (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, beszélgetés).

ELŐADÁS. Szeptember 17-én, pénteken 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban kerül sor az Astăzi minte-mă frumos – Ma szépen hazudj nekem című komédia előadására. A főszerepben: Vasile Muraru és Valentina Fătu-Pătrașcu. Jegyár: 30 lej. Iratkozás, helyfoglalás a 0744 364 250-es telefonszámon lehetséges.

SÉTA A BIKFALVI KÚRIÁKHOZ. A Háromszéki Kúriák és Kastélyok Egyesülete szeptember 18-án, szombaton 10.30 órától ismeretterjesztő és kapcsolatépítő rendezvényt szervez Bikfalván. A részvétel ingyenes, jelentkezni a kuriakkastelyok@gmail.com e-mail-címen vagy a 0746 776 831-es telefonon lehet.