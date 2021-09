Mintha folyna a vére, olyan elvágva, mint a hús, épp olyasmi az erezete – ilyeneket mondanak e gombánkról, mely környékünkön is gyakori, jó és ehető, ha tudjuk, hogy kell bánni vele.

Bizonyos gombáknak a székelységben nem fordul elő (tudtunkkal eddig) népi neve, máshol viszont igen, bár elég kis számban és kevés helyen. Ilyen például a májgomba (Fistulina hepatica). Távolabbi vidékeken fellelt népi nevei: borjúpofagomba, borjúpofájúgomba, borjúszájgomba (ez a három név Felső-Szigetközben a kései laskagomba neve is), lépfene (Debrecen, Hajdúság), tölgyfagomba (Kecskemét, Kiskunság). Máskülönben az utóbbi években ifjú Sántha Tibor jeles mikológusunk, etnomikológusunk Háromszék több falujában is lejegyezte gombánk májgomba nevét, viszont ez valószínűleg például jelen sorok írójának tudható be, valamint a sepsiszentgyörgyi gombavizsgálatnak, gombavizsgálóknak.

Mostanában termő gombáról van szó, mely olykor hatalmasra is képes megnőni, és ha szerencsénk van (mint a képen látható példány esetében), s még nem taplósodott, keményedett meg, akár fogyasztható is.

Termőteste 10–30 cm átmérőjű vagy még nagyobb, fiatalon gumószerű, később nyelv vagy vese alakú, húsvörös, húsbarna színű. Húsa puha, nedvdús, sugarasan rostos szerkezetű, törésre vöröses levet ereszt. Júniustól októberig, lomberdőben, főleg tölgyfák tövén, törzsén nő, de szelídgesztenyén is megjelenik. Melegkedvelő. Fiatalon ehető gomba. Illata gyümölcsszerű, íze savanykás.

Gyűjtése gondosan történjék. Papírzacskóban, papírdobozban, a többi gombától elkülönítve szedjük. Óvjuk az összenyomódástól. A nagyon fiatal példányok egészükben fogyaszthatók. Az idősebb példányok kalapbőrét, valamint az alatta lévő zselés-kocsonyás részt és a termőréteget el kell távolítani. Megkészítés előtt fél óra áztatás szükséges, hogy kesernyés ízétől szabaduljunk, ezt a csersav kölcsönzi neki.

Végül álljon itt egy recept e különleges, de mindenképp ehető gomba elkészítéséhez Dravecz Tibor Különös gombák, különleges ételek című kéziratából: „A megtisztított, 5–6 mm-es szeletekre vágott gombát sós tejben vagy sós vízben kiáztatjuk. Lecsepegtetjük, leszikkasztjuk. Panírozzuk, és forró olajban gyorsan pirosasbarnára sütjük. Rizzsel, tartárral a legjobb.”

Zsigmond Győző