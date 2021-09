Családbarát Mikóújfaluért

Jelezte, az épület, amelyben az ülés zajlik, öt évvel ezelőtt, a beiktatása előtti napon leégett. Rá egy hétre nagy károkat okozó árvíz öntötte el a falut. A szerencsétlen kezdet után a fejlődés útjára léptek. A tekepálya épületéhez az anyagot az önkormányzat biztosította, az építést a helyi ifjúsági szervezet végezte kalákában a községbeliekkel. A polgármester felsorolta az eltelt időszak megvalósításait, megmutatta a megyeháza támogatásával létesített szomszédos műfüves sportpályát és a mellette levő játszóteret, melyet aznap kellett volna avatniuk, ám a kivitelező megkésett.

Elsőként a megyében 1000 lej értékben babacsomagot biztosítanak minden újszülöttnek. Ezzel is a faluba igyekeznek vonzani a városikat, hogy felfrissítsék a kiöregedő települést – mondotta Demeter Ferenc. Jelezte, a megyei önkormányzat támogatásával meleg ebédet biztosítanak az iskolásoknak előkészítőtől a nyolcadik osztályig. Arra is van megoldásuk, hogy korlátozások esetén házhoz szállítsák azt. Sok esetben nagy szükség van erre az ebédre – tette hozzá.

Gondokkal is küszködnek, ezek közül a legnagyobb az ivóvízhiány. A falu borvíztengeren fekszik, több mint húsz forrásuk van, mégsincs ivóvizük. Ennek megoldására is kérte a megyeháza segítségét az elöljáró. Az ülés végén jelképes ajándékot nyújtott át a megyei tanács vezetőségének: egy-egy kőkockát, mely volt kőbányái révén az éltet biztosította a faluban, most azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy együtt építsék a községet.