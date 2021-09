Új módszer a pedagógusok kezében

A képzésre vonatkozó szerződés négy évre szól, elsősorban 9–10 éves gyermekek gondolkodásfejlesztését célozza, de a módszer más életkorokban is alkalmazható – mondta lapunknak Kondor Ágota, a program önkormányzati felelőse. A tíz csomag játék beszerzését az önkormányzat támogatta, ezekhez minden olyan sepsiszentgyörgyi iskola hozzáférhet, ahol van elemi tagozat. A speciálisan kifejlesztett játékokat az adott célnak megfelelően, tudatosan felépített szabályok szerint kell használni, a játékokat kísérő leírásokból ez könnyen elsajátítható.

Márton Magdolna, a Székely Mikó Kollégium tanítója szerint nagyon hasznos volt a képzés, mert fokozták azt a tudásukat, amit eddig is használtak a gyermekek gondolkodásának fejlesztésére, és azt is megtanulták, hogyan, milyen játékokkal lehet hatékonyan fejleszteni a társadalmi és szociális készségeket, a logikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet és az érzelmi területet. A sakk, különböző táblajátékok, kártyák segítségével a gyermekek stratégiákat dolgozhatnak ki adott helyzet megoldására, ezek segítik a kreatív gondolkodást, az intuíciót, ami révén megsaccolhatják a másik játékos lépéseit, de kivetítve akár az egész osztály vagy egy kisebb csoport is bekapcsolódhat a játékba – tudtuk meg Márton Magdolnától. A módszer és az eszközök használhatóak a tanítási folyamatban vagy külön órán – mondotta. Lesz egy játéktároló és egy játékgazda, onnan lehet kölcsönözni a dobozokat, amelyekben a játék mellett leltár és használati útmutató is található, fontos, hogy visszavitelkor a játékok minden darabja meglegyen, mert csak így használhatóak szabályosan – közölte a tanító. A játékok különböző nehézségi fokozatúak, de a szabályok módosításával is lehet befolyásolni, milyen korosztály számára a legalkalmasabbak.

A 4pont4-es Kognitív Tréningnek nevezett oktatási program opcionális, elsősorban azok tudják használni, akik elvégezték az erre vonatkozó képzést, amelynek négy éve alatt új érdeklődők is bekapcsolódhatnak, de azok is részt vehetnek több alkalommal, akik már a kezdő ismereteket elsajátították. Kondor Ágota hangsúlyozta, az önkormányzat azért tartja fontosnak ezt a képzést és azért támogatja, mert a mai tanulónemzedék számára elsőrendű a gondolkodás, a kognitív képességek, készségek fejlesztése, hiszen oly fénysebességgel változik a tudomány, hogy rövid időn belül sok felhalmozott ismeret elavulttá válik, és az említett módszer révén elsajátított képességek segítik a gyermekeket a megtanult ismeretek felhasználásában.