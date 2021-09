Jeles kiállításra készül a kovásznai Kádár László Képtár: szombat délután hatkor nyitják meg Szigeti G. Csongor képzőművész egyéni tárlatát. A művész napok óta Kovásznán tartózkodik, installációinak előkészítésén dolgozik. Szombaton azonban műhelymunkára is volt ideje, fiatalokkal osztott meg a vizuális művészettel kapcsolatos tudnivalókat. Tizennégy fiatal volt jelen a képtár termeiben, de a gyakorlati munka a város egész területét befogta.

Szigeti Csongor a 2019-es Csoma-tárlat díjasa, azóta tervezik egy kiállítás létrehozását. Most sikerült tető alá hozni a tárlatot, és mivel a művész több napig Kovásznán tartózkodik, vállalta, hogy fiataloknak ad bepillantást a vizuális művészetek világába – számolt be az előzményekről Konnáth Rita, a képtár vezetője. Régóta szerették volna, hogy a fiatalokat bevonhassák a művészetek szférájába, erre most kerülhetett sor – fűzte hozzá.

A délelőtt folyamán a művész inspirációs folyamatairól, jeles vizuális művészekről, alkotásaikról beszélt a hallgatóknak. Arról is, hogy ők maguk hogyan tudnak másképp nézni környezetükre, hogyan tudnak beleálmodni egy köztéri művet akár a kovásznai, de akár természetes, mesterséges közegbe. Azt akarta megmutatni, hogy nem kell félni alkotni, magunkat vizuális nyelven kifejezni, azzal együtt, hogy tévedhetünk – mondta el érdeklődésünkre. Azt is megtudtuk, hogy elképzeléseinek, vázlatainak mintegy tíz százaléka valósul meg tényleges műként.

– Hogyan látja, milyen affinitásuk van a kovásznai fiataloknak a vizuális művészetek iránt – kérdeztük a képtár udvarán a művészt.

– Azt láttam, nagyon értelmes szempárok néznek vissza az előadások közben, abszolút megelőlegezett bizalmam van, hogy izgalmas munkákat fognak tervezni – értékelte Szigeti Csongor.

Nem feltétlenül konkrét alkotásokat várnak a műhelymunka résztvevőitől, inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy olyan motívumokat keressenek – és fényképezőgéppel rögzítsenek –, melyek alkotásra inspirálhatnak, később kinagyíthatók, azokból műalkotás hozható létre. Az is szempont volt, hogy megörökítsék azokat a helyszíneket a városban, ahová később köztéri alkotásokat képzelnek el – számolt be a műhelymunka lényegéről a művész.

Szigeti Csongort arra is kértük, előzetesként áruljon el néhány titkot a szombaton nyíló kiállításról.

– Van egy Instagram-oldalam, ahová olyan objektumokat, installációkat, konstellációkat fotózok be, amelyek lényegében nem műtárgynak, köztéri műnek készültek, nem esztétikai igénnyel, véletlenszerű összeállás eredményei, de melyeket én műtárgyként értelmezek. Ezekből az inspirációkból fogok bemutatni, megmutatom legeslegelső inspirációmat is, ami Indiából van, 2011-ből. Onnan indul a szál, eljut az utóbbi pár évben készült munkámig, amit embercsapdáknak nevezek.