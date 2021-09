Így még soha nem volt tele az udvar, mint az idei tanévkezdéskor – mondta lapunk megkeresésére Nyárádi Imre István, a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója. Az intézményvezető arra utalt, hogy a Csíki utcai székházban jelenleg az agrármérnöki szak négy évfolyamának hallgatói tanulnak, és az erdőmérnöki szakon is működik már első és másodév, ami összesen közel száz hallgatót jelent, közülük negyvenhatan elsőévesek. A tanórákat már szeptember 13-án megkezdték, a tevékenység órarend szerint működik, a tangazdaságban is minden rendben – mondta Nyárádi igazgató.

Az intézményvezető nem számolt be az idén induló művészeti szakról, mert ennek a képzésnek egyelőre csak befogadója a helyi egyetem, a gazdája a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, de mint a Tanulmányi Központ jövőbeli tagozata, várja a hallgatók érkezését, és a jövő heti tanévnyitó ünnepséget már együtt tartják.

Jelenleg az agrármérnöki szak első-, másod-, harmad- és negyedévén huszonkét, tizenöt, tizenhárom, illetve öt hallgató tanul, az erdőmérnöki első két évfolyamán huszonnégy, illetve húsz hallgató szerepel a nyilvántartásban.

Az induló képzőművészeti szakon tizenöt helyet hirdettek meg, tízet a festészeten és ötöt a szobrászaton, bár egyelőre nem telt be minden hely, a jelentkezők száma elegendő ahhoz, hogy a képzést megkezdjék – tudtuk meg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánjától. Lapunk megkeresésére Lengyel Péter elmondta, folyamatban van az oktatói testület kialakítása, két erdélyi tanárt már felvettek, és lesznek óraadók is, de az online oktatásnak köszönhetően a magyarországi oktatók egyes elméleti kurzusait egy időben követhetik majd a pécsi és a sepsiszentgyörgyi hallgatók, valamint fordítva, az erdélyi tanárok óráit is hallgathatják mindkét egyetemen. Azt szeretnék, hogy idővel elsősorban erdélyi oktatók tanítsanak Sepsiszentgyörgyön, ahol nem egy helyi, hanem egy erdélyi magyar művészeti képzés kialakítása a cél, s bár kezdetben ideiglenes helyszínen fognak működni, bíznak abban, hogy a tervezett campus mihamarabb felépül és akkor méltó helyre költözhet a művészeti oktatás – mondta Lengyel Péter.