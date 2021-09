Cseresznyeszilván taposunk

Következő írásunk

A Kusztos Vilmos nagybaconi ezermester házánál szinte napra pontosan hét éve megnyitott néprajzi és régiséggyűjtemény a kezdetekben is tekintélyes méretű volt, ám a kitartó munkának és a nyitott szemmel járó-kelő gazdának köszönhetően tovább gyarapodott – ha még nem is múzeum, de múzeumocska ranggal már minden bizonnyal illethetjük. Mert azt a helyet, ahol közel kétezer érdekes régi tárgy található, ha kicsinyítő képzővel is, de muszáj múzeumnak nevezni. A kiállítás értékét nemcsak gazdagsága és sokszínűsége adja, hanem a befektetett munka is: a tárgyak többségét nem csupán a polcra kellett helyezni, hanem restaurálni kellett ahhoz, hogy újra régi fényükben csillogjanak. Ezernyi történet áll ugyanannyi kiállított tárgy mögött!