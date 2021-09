Felújított tanintézmények Középajtán

Előző írásunk

Csoda, hogy legalább most, a huszonnegyedik órában felébredtek valamelyest az ország vezetői és elkezdtek a lakosságot súlyosan érintő ügyekkel is foglalkozni. Még szerencse, hogy vérre menő politikai csatározásaik közben sikerült kis időt szakítaniuk az ország ügyeire is, bár az is meglehet, a kényszer szülte szerény mozgolódásukat, mert úgy tűnik, sem a járvány, sem az energiaárak elszabadulása nem volt hajlandó megvárni, hogy lejárjanak a pártok (főként a liberálisok) tisztújító kongresszusai. Persze az is jellemző, hogy most kezdtek kapkodni, mikor már körmükre égett a gyertya.