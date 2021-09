Csempészek vagy terroristák?

De ki merte volna kiadni a tűzparancsot a többi repülőgép megsemmisítésére, mikor látták, hogy az első „eltévedt” gép az Ikertornyok egyikébe csapódott? Többször is megtörtént korábban, hogy azokat a repülőket, amelyek nem a megadott légi folyosón röpködtek, lelőtték. Ez történt 1983. szeptember elsején is egy dél-koreai géppel, amelynek fedélzetén 269-en voltak, és azt lelőtték az oroszok. De voltak olyan utasszállító repülők, amelyeket csak úgy, véletlenül szedtek le az égboltról.

Az oroszok egy amerikai U2-es kémrepülőgépet is lelőttek 1960. május elsején. Ma már kémrepülőgépekre nincs szükség, mert ezek helyét átvették az űrhajók, amelyek kölcsönösen leskelődnek más országok titkai után a magasból. És emiatt még egyet sem lőttek szét, pedig ha megtennék, akkor szép kis űrháború törhetne ki.

Amerika szeptember 11. miatt bosszúból megtámadta Afganisztánt, és úgy legyőzték a tálibokat, hogy azok csak most, húsz év után tudták visszafoglalni az országot, rögtön, miután kivonultak az amerikai (és a szövetséges NATO-) katonák.

Mostanság csak olyanokat hallani, hogy ha egy gép rossz úton jár, akkor felszáll két vadászgép, és leszállásra kényszeríti, bár nem tudni, miként. Mégsem lehet csak úgy nekimenni és letaszítani légi útvonaláról.

Lehet, hogy most már más szabályozás létezik Amerikában, és egy nagyobb baj megelőzéséért egy kisebbet választanak, biztos, ami biztos alapon, és leszedik a vadászgépek a tévelygőnek látszó személyszállító gépet, nehogy az a Fehér Házba vagy a Capitoliumba csapódjon.

A mi légterünkbe is behatolt Ukrajna irányából egy AN-2-es repülőgép, és észre sem vettük. Csak utólag derült ki, mikor elhagyta Romániát és a Moldovai Köztársaságban leszállt tankolni. Most azt állítják, hogy csempészrepülőgép volt, és lassan ölő mérget hozott hozzánk, nikotint koporsószeg formájában, pontosabban százkartonnyi cigarettát. Állítólag jól jövedelmező és szervezett ez a csempészés, mert a Moldovai Köztársaságban a gép leszállásánál tartálykocsi is várakozott, amely üzemanyaggal látta volna el, és még egy traktor is, amely ki tudja húzni, ha netán elakad a sárban.

Azt sem mondhatni, hogy a csempészeket rajtakapták, mert a repülőgép már megszabadult drága füstölnivaló terhétől. Ki tudja, hogy valójában miért indult útnak? Állítólag alacsonyan szállt, száz méter magasságban, és azért nem vették észre az illetékes hatóságok, mert a radarok nem mutatták. És ugyebár a katonákat nem arra képezték ki, hogy az eget kémleljék, hanem csakis a képernyő bámulására.

Persze most azt mondhatják, hogy cigarettát csempésztek, mert már korábban is volt eset ilyesmire.

Legutóbb egy jó hónappal ezelőtt történt drónos cigarettacsempészet, amit a Szatmár megyei Halmiban lepleztek le. A drónok most jöttek divatba és egyre nagyobb teret nyernek a különféle termékek szállításában. Az ukrán és a moldovai határ mentén élők ilyeneket tudnak majd használni saját cigarettaszükségletük kielégítésére. Azok is alacsonyan szállnak, és biztosan nem fognak rájuk légvédelmi ágyúkkal lövöldözni, ahogy verebekre sem szoktak.

Nagyon remélem, hogy az említett AN-2-es repülőgép valóban „csak” csempészéssel foglakozott, és még belegondolni is rossz, mi lett volna, ha egy olyan terrortámadást hajt végre, mint ami Amerikában történt húsz évvel ezelőtt. Mert ahogy átjött a határ felett, és itt kóválygott egy órát, akár még Bukarestig, sőt, tovább is eljuthatott volna. (Lehet, hogy rájött, nincs elég benzinje és visszafordult.)

Számba is vettem az estleges támadható célpontokat. A terroristák a hatalom jelképeit és fontos objektumokat romboltak le Amerikában. Nálunk támadhatták volna a Deveselura telepített amerikai rakétaelhárítási rendszert vagy a Konstanca megyei katonai bázist. Esetleg célpont lehetne a Parlament palotája, a Cotroceni-palota vagy a kormány épülete a Győzelem téren. A pártok székházaiba is belerepülhetnének öngyilkos merénylők. De nem nagyon valószínű, hogy ilyent tesznek, mert azt gondolhatják, hogy ha ezeket nem rombolják le, akkor az azokban tevékenykedők még több kárt okozhatnak Romániának, mintha megsemmisítenék őket.