Sertéspestis-gócpontok Háromszéken

A gócpontok körüli, három kilométeres sugarú körben lévő településeket – Bácstelek, Uzonfüzes, Uzon, Kökös – védelmi övezetnek nyilvánították. Tíz kilométeres körzetre a felügyeleti övezet érvényes, itt már több település érintett: Kilyén, Szotyor, Szentivánlaborfalva, Aldoboly, Réty, Szacsva és Szentkirály Kovászna megyében, s további települések Brassó megyében is.

Az állategészségügyi igazgatóság kéri a gazdákat, hogy ne vásároljanak fülszám nélküli, kötelező állategészségügyi okmányokkal nem rendelkező sertéseket. Azt is szorgalmazzák, hogy minden állatmozgást, melynek révén egy gazdaságból más helyszínekre jutnak sertések, előzetesen jelentsenek be a körzeti állatorvosnál. Fontos az is, hogy a gazdaságban bekövetkezett minden állatelhullást, állatmegbetegedést azonnal jelentsenek az állategészségügyi hatóságoknak.

A helyzetre való tekintettel az állategészségügyi igazgatóság felhívja az öt egyednél nagyobb állománnyal rendelkező kft., engedélyezett magánszemély, egyéni vállalkozás, családi vállalkozás formában működő sertésfarmok figyelmét, hogy szigorúan tartsák be az állategészségügyi törvénykezés biobiztonságra vonatkozó előírásait, az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2018/20-as számú rendelete szerint.