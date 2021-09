Diana Niculescu, az intézmény igazgatója az újságírók kérdéseire magyarázkodásokba kezdett, és megpróbálta elkenni a történetet: a munkálatok átadása megvolt, a gyermekek ugyan még nem használhatják az óvodát, de néhány hét múlva elkezdheti a működését. A polgármester azonban úgy tett, mintha mit sem tudna a valós helyzetről, a Facebookon közzétett bejegyzésében arról ír, hogy egy európai standardoknak megfelelő oktatási intézményt adott át, amely készen áll a gyermekek fogadására. A hozzászólók nem voltak restek, s kemény kritikával illették a polgármestert. A kommentáradat nagy részét a politikus törölte, de újabb és újabb hozzászólások jelennek meg az elégedetlen negyedik kerületi lakosok részéről.

ISKOLA A GYENGÉNLÁTÓKÉRT. Több mint százéves megoldandó problémára sikerült megoldást találni, újraindulhat a 101 éve megszűnt Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók Iskolája, valamint rehabilitációs központja – közölte az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület. Az Erdélyi Református Egyházkerület a szervezet kérésére vállalta egy magyar iskola és felnőttképző létrehozását, amihez Székelyudvarhelyen megvásárolta az Ikos-Conf készruhagyár két épületét, ahol képzőközpontot, tantermeket alakítanak ki. Az épületek tulajdonosa az egyházkerület marad, az egyesület működtetőként veszi át a központot. Az épületegyüttest november elején adják át. (Marosvásárhelyi Rádió)

VESZTEGETÉS MIATT BÖRTÖNBE KERÜLHET. A bukaresti törvényszék szerdán első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Marin Anton volt liberális képviselőt, akit azzal vádolnak, hogy 2009-ben, amikor a szállításügyi minisztérium államtitkára volt, 5,3 millió euró csúszópénzt kapott egy olasz cég képviselőjétől az Otopeni repülőtér új termináljának építésére vonatkozó szerződés odaítéléséért. A törvényszék emellett közel 22,8 millió lej elkobzását rendelte el Marin Antontól. Az ügyben Mihai Adrian Ionescut, a szállításügyi miniszter volt tanácsosát és az Országos Közút- és Autópálya-kezelő Társaság autópályákat felügyelő osztályának volt főigazgató-helyettesét három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték vesztegetésben való bűnrészességért. A döntés nem jogerős, megfellebbezhető. (Agerpres)

IDEIGLENESEN LETILTOTTA Diana Șoșoacă szenátor oltásellenes kijelentései miatt a YouTube a román szenátus hivatalos csatornáját, szeptember 9. óta a felsőház oldalára nem lehet újabb videókat feltölteni. Az információt a szenátus elnöke, Anca Dragu erősítette meg. „A YouTube már az év elején figyelmeztetést küldött nekünk azzal kapcsolatban, hogy Șoșoacă szenátor kijelentései sértik a felület alapelveit. De mi nem cenzúrázhatjuk egy szenátor politikai kijelentéseit, ezért most a YouTube úgy döntött, hogy lépni fog az ügyben, és ideiglenesen felfüggesztette a videók feltöltésének lehetőségét. A szenátus főtitkársága és az informatikai osztály most keresi a megoldást a problémára” – jelentette ki Anca Dragu. A portál még áprilisban figyelmeztette a szenátust, hogy a cég politikája alapján elfogadhatatlannak tartja a szenátor maszkellenes, járványtagadó magatartását, ezért azokat a felvételeket már akkor törölték is. Mivel azonban visszaesőnek bizonyult, most az egész szenátust megbüntették miatta. Diana Șoșoacă és több támogatója a múlt héten a Iași megyei Răchițeni község oltóközpontjának tevékenységét blokkolta, és megfenyegette a központ egészségügyi dolgozóit. A rendőrség bírságot szabott ki rá, a főügyészség büntetőeljárást indított ellene. (Transindex/G4Media)