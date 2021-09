Ez azt jelenti, hogy legalább két hétig elhúzódik még a kormányválság Romániában, korábban ugyanis a Florin Cîțu kormányfőt támogató liberális törvényhozók – az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásával – elérték, hogy a parlament az alkotmánybírósági döntés után tűzze csak napirendre a kormánybuktató kezdeményezést, amelyet a kormányból immár kilépett volt koalíciós partnerük, az USR PLUS szövetség terjesztett be a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) segítségével.

Az alkotmányossági panaszt a kormány emelte a parlament ellen arra hivatkozva, hogy az USR PLUS szabálytalanul terjesztett be szeptember 3-án bizalmatlansági indítványt saját kormánya ellen. A kormány egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az indítványhoz online beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek, beterjesztéséről pedig a parlament nem küldött még aznap (ahogyan az alkotmány előírja) hivatalos tájékoztatást a kormánynak.

Az alkotmánybíróság szerdáig adott határidőt a kormánynak és a parlamentnek, hogy álláspontját előterjessze. A parlamenti házbizottság a PNL és PSD szavazataival, az USR PLUS és AUR tiltakozása ellenére olyan álláspontot küldött az alkotmánybírósághoz, amely gyakorlatilag a kormánynak ad igazat, és elismeri, hogy a kormány jogosan emelt szabályossági kifogást.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD továbbra is azt állítja, hogy meg akarja buktatni a Cîțu-kormányt, és előrehozott választásokat akar, de olyan eljárás nyomán, amelynek törvényessége vitathatatlan. Politikai elemzők szerint a PSD azért segített a PNL elnökségére pályázó Cîțunak abban, hogy elnapolják a bizalmatlansági indítványt, és így tisztségben lévő miniszterelnökként érkezzen a PNL szeptember 25-i tisztújító kongresszusára, mert az ő megválasztásában lát garanciát arra, hogy nem áll helyre a PNL–USR PLUS-együttműködés, tehát a jobboldalon nem lehet már kormánytöbbséget alkotni.