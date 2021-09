Hatmillióan kértek nagy-britanniai letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium tegnap ismertetett friss adatai szerint a kérvényezési határidő június végi lejárta óta is több mint százezer – augusztus végéig több mint 6 millió – EU-állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért. A június 30-i határidőig a lengyelek és a románok állnak a lista élén 1 107 060, illetve 1 082 260 letelepedési folyamodvánnyal.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel: letelepedett státusért – kell folyamodniuk. Ennek határideje elvileg június 30-án lejárt. A brit kormány azonban már korábban jelezte, hogy méltányolható indokok esetén meghatározatlan ideig elfogadja a késve benyújtott kérvényeket is.

A 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül június 30. és augusztus 31. között – vagyis a határidő lejárta utáni két hónapban – 108 940-en adták be a letelepedett státusra szóló kérelmüket. Augusztus utolsó napjáig így 6 159 800 letelepedési kérelem érkezett az uniós állampolgároktól, és a folyamodványok közül addig 5 709 200-at bíráltak el. Az augusztus 31-ig elbírált és jóváhagyott folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 42 százalékában előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak. Ez utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik. A brit belügyminisztérium a múlt hónap végéig elbírált folyamodványok 3 százalékát utasította el.

A tájékoztatáshoz fűzött, országokra lebontott adatsor szerint – amely egyelőre a június 30-i állapotot mutatja, tehát még nem terjed ki a június és augusztus vége közötti időszakra – a lengyelek és a románok állnak a lista élén 1 107 060, illetve 1 082 260 letelepedési folyamodvánnyal. A június 30-i határidőig 155 490 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.