Mit kell tudnia ma egy biztonsági rendszernek? /X/

A házunk biztonsági rendszere jobb, ha minél modernebb, minél több mindent tud. De mik is jelenleg a reális elvárások egy modern rendszerrel kapcsolatban?

Megnézzük, hogy milyen elemekből épül fel, milyen lehetőségeink vannak, mik az erősségei egy kiváló rendszernek. Valamint segítünk neked abban is, hogy megfelelően alakítsd ki a saját biztonsági kamerából és egyéb kiegészítőkből álló flottádat. Ha megfogadod a javaslatainkat, akkor garantáltan biztonságban tudod majd a házad és a családod!

Egy modern biztonsági rendszer legyen könnyen telepíthető!

Amikor valaki a biztonsági megoldásokra gondol, akkor az elsők között ugrik be neki a kamera. Ezekkel kapcsolatban azonban még mindig elég sok a tévhit. A legtöbben azt gondolják, hogy ezek nagyon nehezen telepíthetőek. Pedig ma már olyan profi megoldások vannak, amihez még csak kábelek sem szükségesek!

Olyan vezeték nélküli és akkumulátoros biztonsági kamerák kaphatók a piacon, amikről pár éve még álmodni sem mertünk volna. Például ott vannak az Eufy kamerái a Moon Store-nál, amelyek innovatív megoldások sorával rakják le az új sztenderdeket a biztonságtechnikában.

Ezek a kamerák és egyéb biztonsági kiegészítők a központi egységgel egy titkosított wifi hálózaton keresztül kommunikálnak. Ez biztosítja azt, hogy egyáltalán nincs szükség vezetékes adattovábbításra.

Viszont akkor még ott van az áramellátás kérdése. Ebben is profik az Eufy termékek! Kapaszkodj meg! Akár 1 éven keresztül is bírják az akkumulátoraik! Igen, ez azt jelenti, hogy egy évig nem kell őket tölteni, így akár nyaralók védelmére is kiváló választást jelentenek. És mivel nincs szükségük további áramellátásra, így a telepítésük gyerekjáték! Nem kell szétfúrnod mindent és mindenhova kábeleket aggatnod, ami nagy felüdülés a régi típusokkal szemben.

A kiváló képminőség ma már alap!

A kicsi kamerák rohamos fejlődésnek indultak az utóbbi években. Ehhez nagyban hozzájárultak a mobiltelefonok, melyeket évről évre újabb és újabb, jobbnál jobb kamerákkal látnak el. És ahogy ebben az iparágban, úgy természetesen a biztonságtechnikában is szemmel látható a fejlődés.

A fent említett Eufy kamerái például már 2K felbontást tudnak, de még ez sem minden! Éjjellátó funkcióval is rendelkeznek! Sőt, AI funkcióval is el vannak látva, intelligens emberészlelés formájában, azaz kvázi okos mozgásérzékelőik is vannak.

Kiegészítők és maximális biztonság

Ahhoz, hogy kimaxoljuk a biztonságunkat, érdemes további óvintézkedéseket is tenni. Kiváló megoldás még például a belépésérzékelő. Ezt ajtókra és ablakokra lehet telepíteni, és a nyitást érzékelik és riasztanak.

Az egész rendszer akkor jó, ha van egy központi egysége, mint az Eufy esetén a HomeBase. Ez fogja össze az egész rendszert, sőt továbbít mindent a telefonodra egy külön alkalmazásra. Így biztos nem maradsz le egyetlen riasztásról sem!

