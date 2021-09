Kongresszust tartott az RMDSZ /Frissítés: Cselekvési tervet fogadtak el /

A délelőtt 11 órakor rajtolt kongresszuson a házigazdák és Kelemen Hunor szövetségi elnök köszöntője után a román pártok vezetői üdvözölték az egybegyűlteket.

Megbízható, szavatartó partnerként jellemezte és a közös munka folytatására biztatta az RMDSZ-t Florin Cîțu román miniszterelnök. Az USR-PLUS szövetség kilépése miatt válságba került kormány liberális miniszterelnöke megállapította: az RMDSZ az a komoly, felelősségteljes koalíciós partner, amely nem folyamodik zsaroláshoz, nem hátrál meg a nehézségek láttán, így közösen lehet az ország talpra állításáért, a helyi közösségek fejlesztéséért dolgozni. Üdvözlő beszédében a román kormányfő leszögezte: felelőtlenség lenne az egészségügyi válság közepette kormány nélkül hagyni az országot, és egyértelművé tette, hogy az RMDSZ-szel közösen akarja folytatni a kormányprogram megvalósítását. Florin Cîțu az RMDSZ kongresszusának előestéjén a román közszolgálati televíziónak azt mondta: ha az USR-PLUS nem vonja vissza a „neofasiszta, oltásellenes” Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen beterjesztett bizalmatlansági indítványát, akkor nincs más megoldása, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ jelöltjeivel kell kiegészítenie kormányát és ehhez kell megszereznie a parlament támogatását.

Cîțu párton belüli politikai ellenfele, Ludovic Orban PNL-elnök és házelnök is az RMDSZ korrektségét, megbízhatóságát, a közös kormányprogram iránt tanúsított hűségét, tisztségviselői szakértelmét méltányolta, felidézve, hogy a szövetség legtöbbször a jobbközép román pártokkal vállalkozott közös kormányzásra, amikor pedig a baloldal volt hatalmon, többnyire parlamenti támogatás révén érvényesítette a magyar kisebbség politikai érdekeit.

A bukaresti kormányból frissen kilépett USR-PLUS nem képviseltette magát eddigi koalíciós partnere kongresszusán.

Marcel Ciolacu, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az RMDSZ kongresszusán mondott üdvözlő beszédében nem ígért parlamenti támogatást az USR-PLUS nélkül kisebbségben maradt Cîțu-kabinetnek, de jelezte: a legsürgősebb feladatnak a megugrott energiaárak miatt nehéz helyzetbe került emberek segítését tartja, az ezt célzó intézkedésekhez a PSD valamennyi parlamenti erővel kész tárgyalni és összefogni. A PSD elnöke szerint a román politikustársadalom is tanulhat abból a komolyságból és szakszerűségből, ahogyan az RMDSZ politizál és gondoskodik az utánpótlásról. Ciolacu a nemzeti kisebbségek partnereként jellemezte a PSD-t, amely mindig korrekt párbeszédet folytatott a kisebbségekkel.

Kelemen Hunor politikai beszámolója

Az RMDSZ-nek a bukaresti kormányzati munka során sem szabad megfeledkeznie a közösségépítésről és arról, hogy a nemzeti identitás a legfontosabb közösségszervező elv – hangoztatta Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójában. Úgy értékelte: az RMDSZ-nek sikerült partneri együttműködést kialakítania az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a magyar kormánnyal, és továbbra is szövetségként kell folytatnia a politizálást ahhoz, hogy a romániai magyaroknak a jövőben is legyen politikai képviseletük.

Az RMDSZ élére tíz éve megválasztott Kelemen Hunor megerősítette: az RMDSZ továbbra is az erdélyi magyar „pragmatikus transzilvanista” értékrendet követi, egy olyan sokszínű szervezet, amelyben külön-külön bárki lehet baloldali, jobboldali vagy centrista, együtt azonban mindannyian erdélyi magyar transzilvanisták. A célja az, hogy az erdélyi magyarság értékeit és életformáját megőrizve erős magyar közösségként maradjon meg szülőföldjén: az RMDSZ – az új idők kihívásaihoz igazodva – ehhez akarja megteremteni mindazt, amire a közösségnek szüksége van.

Az előző kongresszus óta eltelt két év választásait felidézve Kelemen Hunor megállapította: az RMDSZ erősítette önkormányzati jelenlétét, megőrizte európai parlamenti képviseletét és – a 2007-ben megalapozott magyar összefogás továbbvitelével – politikai súlyát a bukaresti parlamentben. A megszerzett bizalom alapján az RMDSZ – a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az USR-PLUS szövetséggel közösen – hat év után ismét vállalta a kormányzati szerepet és felelősséget. Hozzátette: az RMDSZ hosszú távra tervezett, megteremtette a következő évek nagy közberuházásainak, a közösségek felzárkóztatásának költségvetési és jogi feltételeit, és folytatni akarja a megkezdett munkát.

A bukaresti kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus szerint a jelenlegi kormányválságra a legjobb megoldás a koalíció helyreállítása. Kelemen Hunor szerint a két román párt között kirobbant és elmérgesedett vita lezárásával a PNL és USR-PLUS tisztújító kongresszusa után lehet próbálkozni, addig pedig elsősorban arra van szükség, hogy a felek ne mélyítsék el a válságot.

Kifejtette: a koalíciós pártoknak távlati választási taktikák helyett választóik valós igényeire kell figyelniük. Példaként említette, hogy az embereket biztosan nem a kétfordulós polgármester-választás érdekli, viszont nagy szükségük van a családtámogatási és gyereknevelési rendszer megújulására. A kongresszus mottójául választott Szívügyünk a család jelmondatra utalva rámutatott: az RMDSZ december végéig részletes, első fázisban tíz évre szóló családpolitikai intézkedéscsomagot terjeszt kormányzati partnerei elé.

„Szívügyünk a család, és számunkra ez nem ideológiai kérdés és nem is pusztán egy súlyos demográfiai probléma orvoslására adott válasz. Ennél sokkal többről van szó. Ez a közösség jövőjének a létkérdése. Ez a nemzetpolitika alapja” – mondta az RMDSZ elnöke kongresszusi beszámolójában.

Cselekvési tervet fogadtak el

Cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ kongresszusa a 2021-2024-es időszakra.

Amint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta: a dokumentum a legfontosabb kormányzati feladatokat próbálja számba venni, és a következő évek irányát próbálja megszabni. A politikus a kongresszus idején tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a család került dokumentum középpontjába.

Az MTI kérdésére részletezte: az RMDSZ tavasszal vállalta a koalíciós partnerei előtt, hogy az év végéig olyan törvénycsomagot dolgoz ki, amely új alapokra helyezi a romániai családpolitikát. A nyár eleje óta munkacsoport dolgozik az új családpolitikai rendszeren, és az ősz folyamán bemutatja a javaslatait a koalíciós partnereknek. Hozzátette: a szövetség a fejlesztési politikát is úgy alakítaná, hogy általa minden egyes család életminőségét lehessen javítani. Hozzátette: a céloknak erős nemzetpolitikai alapjuk van. „A magyar közösség érdekében, de a teljes társadalom számára” fogalmazzák meg javaslataikat.

Megjegyezte: kevés gyermek születik Romániában, és a munkaerő elvándorlása is demográfiai deficitet idéz elő. „Bátorítani kell a fiatal családokat abban, hogy itthon maradjanak, és gyermekeket vállaljanak” – tette hozzá.

A koalíciós válságról az RMDSZ elnöke elmondta: abban bízik, hogy október 5. után, amikor a koalíciós partnerek tisztújító kongresszusai lejárnak, újraalakulhat a hárompárti koalíció. Hozzátette a kisebbségi kormányzás is lehetséges, de a kormányzati ciklusból hátralévő három év túl hosszú, ez idő alatt túl kiszolgáltatott lenne a kormány.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ egyforma mércével mérte a partnereket, amikor próbált békét teremteni a felek között, és nem a kormányfő érdekeit képviselte. Hozzátette azonban: „A kormánynak van egy miniszterelnöke, ez pedig Florin Citu. Amíg kormányon vagy, meg kell egyezni. Ha nem tudsz megegyezni, akkor elmész”. Kérdésre arra is kitért, hogy az USR PLUS vezetőinek a távolmaradásából nem kell üzenetet kiolvasni, Dan Barna a párt társelnöke telefonon kívánt jó munkát a kongresszusnak.

Kelemen Hunor arra is kitért, hogy a következő egy-két hétben a kormánynak intézkednie kell, hogy az energiaárak emelkedése ne sújtsa a családokat, és a cégeket. Kijelentette: az árak ideiglenes befagyasztására is lehetőség nyílik, hiszen ezt tette Spanyolország és erre készül Olaszország is. Úgy vélte: az állami tulajdonban levő cégek profitjából lehet támogatást nyújtani a nehéz helyzetbe kerülő cégeknek, és a magáncégek extraprofitját megadóztatva újabb forrásokat lehet előteremteni egy esetleges segélyprogramra.

Az RMDSZ elnöke arra is kitért, hogy kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi személyzet számára, ahogy ez több európai országban megtörtént.

Az MTI kérdésére elmondta: az RMDSZ a késő ősz folyamán kidolgozza az alkotmányban is előírt, de mindeddig el nem fogadott kisebbségi törvény tervezetét. Miután a belső vitákat lefolytatták, a tervezetről előbb a partnereivel, a 2018-ban hárompárti egyeztetést aláíró Magyar Polgári Párttal (MPP) és Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP), majd a parlament nemzeti kisebbségi frakciójával és a koalíciós partnerekkel is egyeztetéseket kezdeményez.

Az RMDSZ 15. kongresszusa az alapszabály módosításával zárult.