Vizesen is jó a vásárfia

Az idő nem tart a városlakókkal, legalábbis pénteken esőkabátra és ernyőre is szükség volt Sepsiszentgyörgyön, de azért volt közönsége a főtéri őszi vásárnak, és aki kiment, nem bánta meg. Mert bármennyire is azt hisszük, hogy mindent megvettünk már, és mindenkit ismerünk a kézművesek és termelők havi rendszerességgel megtartott vásárából, mindig kerülnek új arcok és új csábítások.

Szeptember vége felé a télire való eleségé a főszerep, és ezekből meglehetősen bőséges volt a választék: lekvárok, szörpök, zakuszkák, szárított gyümölcsök hagyományos és újszerű feldolgozásban, tálalásban, hidegen sajtolt olajak, házias hentesáruk és annyiféle sajt, amennyit egy üzletben is ritkán látni – illetve ott nem is igen kapni ezekből a különbnél különb ínyencségekből. A nyalánkságokat végignézni is sok volt, ezen a hétvégén nem kell senkinek azon törnie a fejét, hogy mi legyen a desszert – és az is örvendetes, hogy e pazar kínálat mellett a kürtős kalács, mézes pogácsa és a lángos népszerűsége is töretlennek látszott. Meg a roston sült húsoké, amelyek mellé nem csak krumplit, hanem savanyúságot is lehetett kérni, és még töltött káposzta is volt, jeléül a hűvösre forduló időnek.

De volt ott sok más is, aminek a hosszabbodó estéken örülni lehet: könyvek, lemezek, kül- és beltéri virágok, dísznövények, kedves fa- és nemezjátékok a kisgyermekeknek, szépséges fatálak, jókedvre derítő teáscsészék, gonddal készült varrottasok, színes rongyszőnyegek, fonott kosarak mindenféle célra, dísztárgyak vagy annak is beillő használati eszközök. Az sem marad hoppon, aki a ruhatárát kívánja frissíteni, vagy testét kényeztetni: népies és divatos ingek, szoknyák, nadrágok, alkalmi vagy hétköznapi táskák, természetes kozmetikumok több sátorban is várják a vevőket. És közben zene is szól, de lesz gyermekelőadás, meseolvasás, nosztalgia-divatbemutató és tűzzsonglőr-produkció is a főtéren, a város művelődési intézményeiben zajló Kultúrszüret részeként. Hasonló méretű közösségi rendezvény a következő időszakban (a járvány miatt) nem lesz, tehát elő az ernyőkkel...