Gyorsuló ütemben emelkedik a járványgörbe

Október végére meghaladja a napi 15 ezret az igazolt a koronavírus-fertőzések száma, amennyiben az emberek nem oltatják be magukat és nem tartják be az egészségügyi óvintézkedéseket – hívta fel a figyelmet Adriana Pistol, a közegészségügyi intézet keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatója.

Az orvos rámutatott, a megbetegedések számának megduplázódása az elmúlt hét napban az alacsony átoltottságnak és az egyéni óvintézkedések elmulasztásának tudható be. „Csupán 30 százalékos átoltottsággal lehetetlen megfékezni egy járványt, bármilyen jellegű legyen is az. A második ok az, hogy már széles körben, országszerte elterjedt közösségi átvitele van az új, delta variánsnak, amelynek a fertőzőképessége sokkal magasabb, mint a járvány korábbi hullámai­ban taroló vírustörzseknek. A harmadik ok pedig az egészségügyi óvintézkedések – maszkviselés, fizikai távolságtartás, higiéniai szabályok – betartásának elmulasztása ott, ahol pedig szükséges lett volna” – szögezte le Pistol egy szombati sajtótájékoztatón. Ugyanakkor felhívást intézett az egész társadalomhoz, hogy az óvintézkedések betartása, valamint az oltás felvétele révén járuljon hozzá a járvány megfékezéséhez, mivel az intézmények magukban nem tudják megoldani a helyzetet. „Ha ez nem következik be, akkor számításaink szerint október vége felé meghaladjuk a napi 15 ezer új esetet, figyelembe véve, hogy egy rendkívül fertőzőképes vírusvariánssal állunk most szemben” – jelentette ki Adriana Pistol.

Valeriu Gheorghiță katona­orvos, az oltási kampány koordinátora egy péntek esti televíziós műsorban elmondta: a járványügyi hatóságok előrejelzése szerint október első hetében az átlagos napi esetszám elérheti a 7000-et, de a csúcsértékek a tízezret is meghaladhatják, október közepén pedig már 17 ezres heti átlaggal és napi 20 ezer új fertőzés feletti csúcsértékekkel számolnak.



Ötezer igazolt eset

A hétvégén is gyorsuló ütemben emelkedett a járványgörbe Romániában: szombaton az 5400-hoz közelített az esetszám – több mint 52 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –, míg vasárnap közel 4000 új fertőzöttet jelentettek 35 ezer mintavétel alapján. Háromszéken is egyre több a megbetegedés, a hétvégén összesen 46 új igazolt esetről számoltak be, ezzel 8746-ra emelkedett a járvány kezdete óta térségünkben jegyzett fertőzések száma. Egyre nagyobb a nyomás a kórházakon is, ahol közel 7400 fertőzöttet látnak el, 849 páciens állapota igen súlyos, intenzív terápiára szorulnak. A kórházban ápoltak között 201 kiskorút tartanak nyilván, 18-an az intenzív osztályon vannak. A kommunikációs törzs összesítője szerint szombaton 97 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés – az áldozatok között volt Kovászna megyei illetőségű is –, míg vasárnap 58, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jegyeztek.

Koronavírus-fertőzés miatt eddig 795 osztály vagy tanulócsoport tantermi oktatását függesztették fel – közölte pénteken az oktatási tárca, mely a tanév kezdete óta 1091 megbetegedett iskolást és óvodást, illetve 604 fertőzött tanügyi alkalmazottat tart számon. A tantermi oktatás felfüggesztése eddig 17 658 gyereket érint.