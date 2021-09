Időutazás négy felvonásban

Egy divatbemutatóval kezdődött: hirtelen hosszú szoknyás, csipkés-fodros ruhába öltözött, díszes hajviseletű hölgyek jelentek meg a város főterén, néhányan Girardi-kalapot viselő, elegáns urak társaságában. Sétálgattak, szórólapokat osztogattak, és végül együtt is tettek néhány kört, a közönség nagy örömére. A Liszt Intézetet vezető Szebeni Zsuzsa az esemény házigazdájaként elmondta: zömmel a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai bújtak be Tordai Hajnal jelmeztervező kollekciójába, amelyet jövő tavasszal filmvásznon is viszontláthat a közönség a Szilvássy Karola életéről készült filmben. De az érdeklődők még aznap belekóstolhattak a huszadik század elejének már letűnt világába: a hajdani nemesi társaságot idéző csoport kísérőikkel együtt a Bod Péter Megyei Könyvtárba vonult be, ahol ez alkalomra kávéházi hangulatot teremtettek. Az első órában korabeli szerzők műveit olvasták fel – Szonda Szabolcs könyvtárigazgató Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versével indított, amely közel 90 év után is aktuálisnak hat –, nyilván kávé, tea és sütemények mellett, majd kvízműsor következett, amelyben ugyanarról az időszakról kérdezték a résztvevőket, végül pedig Fekete Ibolya 2015-ös alkotását, az Anyám és más futóbolondok a családból című, Magyarországon nagy sikert aratott filmet vetítették le.