Együtt a legszebb rajzok

Minden bizonnyal az első esztendőben küldték be a legtöbb rajzot, amikor több mint másfél ezer gyermek vett részt a pályázaton, de ha nem is éppen ennyien, de minden évben sokan és sok szép rajzzal jelentkeztek. Ebből a termésből állították ki a legjobbakat a székelyföldi vadászati gyűjteménynek helyet adó Bene-házban az Őszi Vásár és Kultúrszüret napjaira, érdeklődés esetén a rajzokat még ezen a héten is meg lehet tekinteni. Csupán az idei alkotások hiányoznak, amelyek a szeptember 25-én Budapesten kezdődő vadászati világkiállítás székelyföldi kínálatát színesítik. (fekete)