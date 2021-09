Tanévnyitó a kézdivásárhelyi Tanulók Klubjánál

Következő írásunk

Az RMDSZ Marosszentgyörgyön zajló kongresszusára eljött a romániai és magyarországi pártok nagyja. Az apraja, például a magyar ellenzéki pártok nem, pedig milyen jót kampányolhattak volna itt is. Az hazai USR PLUS-os okosok sem jelentkeztek, mert biztosan haragszanak, hogy Kelemen Hunorék nem értenek egyet saját megbuktatásukkal, és ezért nem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt. De az is lehet, hogy a két főkolompos (főkolontos?), Barna és Cioloș most éppen edzőtárborba vonult azért, hogy felkészülten essen egymásnak a pártvezérségért zajló versenyben.