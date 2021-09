A sepsiszentgyörgyi Sportnapok főszervezője, Nemes Áron érdeklődésünkre elmondta, hogy az esemény kültéri rendezvényeit idén rendhagyó jelleggel a Szabadság téren tartják meg, arra törekedve, hogy azok minél színesebbek legyenek. „Nagy kihívás lesz a koronavírus terjedése elleni rendelkezések betartása, viszont úgy láttuk, hogy feltétlen meg kell próbálnunk a rendezvény folytonosságát biztosítani” – nyilatkozta Nemes, aki hozzátette, hogy a 2021-es Sportnapok huszonhat helyszínen hatvan partneregyesület több mint száznegyven programjával várja a mozgás szerelmeseit. „Neves meghívottjaink vannak, hiszen többek közt vendégünk lesz Novák Károly Eduárd sportminiszter és parakerékpáros, Lőrincz Tamás olimpiai aranyérmes és testvére, Lőrincz Viktor ezüst­érmes birkózó, Szentgyörgy büszkesége, Incze Kriszta birkózó, valamint Miklós Edit síző” – ecsetelte a főszervező.

Idén is lesz a korábbi években nagy sikernek örvendő Sportágválasztó, illetve A legsportosabb osztály vetélkedő, továbbá esti szaladás és biciklizés vagy éppen újságíró–színész–politikus minifocitorna is szerepel a programban. A hétvégén új sportágakkal (tájfutás, slackline és csocsó) is megismerkedhetnek a sepsiszentgyörgyiek, de lehetőség lesz az épülő OSK-stadion bejárására is. „Nagyon színvonalas előadás- és közönségtalálkozó-programot raktunk össze, ugyanakkor úgy gondolom, hogy minőségbeli előrelépést fognak jelenteni a nyílt edzések és a sportágbemutatók. A rendezvény fő támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, ugyanakkor köszönjük a többi partnerünk támogatását is” – mondta Nemes Áron, aki mindenkit szeretettel vár a tizennegyedik Sportnapokra. (tibodi)