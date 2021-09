A céhes városbeli KSE Futsal együttese számára is elrajtol az idény, amely ma 17 órától a Gyergyószentmiklósi Inter csapatát látja vendégül a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban a teremlabdarúgó 2. Liga 2021–2022-es idényének nyitókörében.

A KSE Futsal csapata tavasszal ugyan kiharcolta még a román teremlabdarúgás élvonalában való bennmaradást, ám a céhes városiak idén pénzügyi, méltányossági okok miatt csak a második vonalban való indulást tudták vállalni. „A kis létszámú játékoskeret miatt döntöttünk így, kevesen vagyunk ahhoz, hogy a labdarúgó 3. Ligát és a teremlabdarúgó 1. Ligát is megbírjuk. Az elképzelésünk az, hogy a 2. Ligában azokkal játszunk, akik nem vagy csak keveset szerepelnek a nagypályás csapatban, kiegészítve olyan játékosokkal, akik régebben is futsaloztak” – nyilatkozta Rancz Lajos, a KSE labdarúgó-szakosztályának vezetője. Mint ismeretes, a KSE Futsal volt a teremlabdarúgó első osztály egyetlen olyan csapata, amely az előző szezonban két fronton – teremben és gyepen – is helytállt.

A másodosztály 2-es, úgynevezett „székely csoportjában” érdekelt felső-háromszékiek a Gyergyószentmiklósi Inter ellen kezdik meg idei menetelésüket, akiket ma 17 órától fogadnak a Kicsid Gábor Sportcsarnokban. A találkozó játékvezetője a székelyudvarhelyi Benedek András és a sepsiszentgyörgyi Péter József. Az 1. forduló másik mérkőzésén a házigazda Gyergyóremetei Kereszthegy alakulata 5–2 arányban nyert a Korondi Junior gárdája ellen.

A KSE Futsal U19-es csapata már szeptember 12-én megkezdte szereplését a korosztályos bajnokságban, és a kicsi teremlabdarúgók már két sikert is elkönyveltek: 20–1 a Gyergyóremetei Keresztheggyel és 14–3 a Korondi Juniorral. A céhes városaik legközelebb vasárnap lépnek pályára, amikor a Marosvásárhelyi VSK vendégei lesznek. (tif)