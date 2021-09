Érden sok hibával kezdődött a találkozó, amelynek elején a horvátok elléptek (4–1), majd az FTC játéka átmenetileg összeszedettebbé vált, ez egyenlítést eredményezett (6–6). A Podravka a folytatásban jól használta ki a házigazdák védekezésének hiányosságait, és a 18. percre újra háromgólos különbséget alakított ki. Janurik Kinga védéseire alapozva a Ferencváros emberelőnyben megint egyenlített, és mivel az első félidő utolsó négy percében nem született gól, a szünetben döntetlen (15–15) volt az állás.

A második felvonást az egyre hatékonyabban védekező magyar bajnokcsapat kezdte kiváló sorozattal, és mivel a lendülete a folytatásban is kitartott, illetve Janurik továbbra is remekül védett, egy újabb ötgólos széria következett, így a 42. percre eldőlt a mérkőzés. A házigazdák ekkor nem is emlékeztettek az első félidőben látott önmagukra, támadásban és védekezésben is sokkal jobban teljesítettek, ennek köszönhetően magabiztosan győztek.

Szlovéniában nagy küzdelem jellemezte a meccset az első perctől kezdve, mert mindkét csapat masszívan védekezett. Az ötszörös BL-győztes győri együttes elhúzott (6–1), a szlovén gárda a 10. percben lőtte első akciógólját, ekkor viszont lendületbe került, és ellenfele hibáit kihasználva egy kiváló sorozattal felzárkózott. Többször is az egyenlítésért támadhattak a házigazdák, viszont nem jártak sikerrel, így a Győr egy találattal vezetett a szünetben.

A második felvonást is jól kezdte az ETO, és ismét meglépett négy találattal. A 35. perctől egy ideig felváltva estek a gólok, és bár a vendégek nem tudtak megnyugtató előnyt kidolgozni, magabiztosan őrizték vezetésüket a tapasztalt hazai csapattal szemben. Amikor támadásban rontottak a vendégek, a kapuban Amandine Leynaud rendre bravúrokat mutatott be, így a Krim nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez.