Könyvbemutató

LACZKÓ VASS RÓBERT színművész Telefonhang a vesztegzárban (2021), Felix culpa (2016), Szonettek a kálváriára (2018), Villanófény-haikuformák (2019) című versesköteteit, illetve a Fehér mintás, havas környék című, Tatjána Csernova udmurt költőnő válogatott versei­nek műfordításait tartalmazó köteteit mutatják be ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a LibriM könyvesboltban és szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Szentháromság-plébánia Márton Áron Termében. Közreműködik dr. Bodó Márta, a Vasárnap és Keresztény Szó, Kolozsváron megjelenő katolikus lapok felelős szerkesztője. Jelen lesz a bemutatón Tatjána Csernova költőnő Háromszéken élő leánya, Demeter-Petrova Anasztázia nyelvész, akinek köszönhetően magyarul is olvashatóak a versek.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ költő, műfordító legújabb, Feketemunka (Egy hónap) című verseskötetének bemutatójára „Ez is egyfajta világ” címmel kerül sor szeptember 23-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató lesz.

Irodalmi est a Teinben

A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban ma 18 órától kezdődik Küldöttek címmel Oberczián Géza irodalmi estje. Beszélgetőtárs Murányi Sándor Olivér író.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 23-án, csütörtökön 19 órától a kamarateremben meghirdetett Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn című elő­adása objektív okok miatt elmarad.

Zene

ORGONAKONCERT ZABOLÁN. A zabolai Mikes-birtok Luxus­istállójában szerdán 19 órától orgonakoncertre kerül sor a Cristian Duo előadásában. A Cristian Duo 2005 óta ötvözi természetes módon a családi életet a művészettel, különböző fesztiválokon vett részt (Musica Valsesiana, Musica Coronensis, Bartholomaer Konzertsommer, Musica Barcensis és mások). A belépőjegy ára 20 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Moziban ma 17.15-től Dzsungeltúra (román felirattal), 19 órától Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (magyarul beszélő), 19.45-től Becsúszó szerelem (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Gurul a Rádió 2021 – közönségtalálkozó

Ma 19 órától a baróti Party Pub étterem emeleti termében közönségtalálkozóra kerül sor a Marosvásárhelyi Rádió Gurul a Rádió 2021-es csapatának tagjaival. A találkozón A tokiói maszkos olimpia címmel Kádár Zoltán újságíró, rádiós szakember tart élménybeszámolót a nyári olimpiai játékokon szerzett tapasztalatairól. Házigazda: Demeter Zoltán.

Alzheimer-betegek világnapja

Sepsiszentgyörgyön a Vár­templom gyülekezeti termében ma 18 órától a Diakónia Keresztyén Alapítvány meghív minden érdeklődőt, demenciával élő beteget, hozzátartozóikat és szakembereket az Alzheimer Kávézó program elindítására.

Röviden

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen szeptember 20–24. között naponta 8–15 óráig a Bethlen Gábor utcai új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Bethlen Gábor utcában a Petőfi Sándor és Tudor Vladimirescu utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt a víz elszíneződésére számítani lehet.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Gelencén, szerdán Gelencén és Haralyban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

RENDHAGYÓ PROGRAM. Ma a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szakmai képzés miatt zárva tart. Köszönik az olvasók megértését.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

Ingyenes ügyintézés

AZ RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szeptember 22-én, szerdán 16–18 óráig Szentkatolnán a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halál­esetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállítá­sában is.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI DEMOKRÁCIA KÖZPONT munkatársai szeptember 23-án, csütörtökön 16–18 óráig Hatolykán a tekepálya épületében segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. Ugyanitt a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan. Az anyasági támogatás és a babakötvény ügyintézésében is segítséget nyújtanak.

Kutyatulajdonosok figyelmébe

♦ A Tega, Sepsiszentgyörgy önkormányzata az Amy, Gazdátlan Ebekért Egyesület segítségével minden megyeszéki kutyatulajdonosnak egy műanyagból készült, pórázra akasztható zsáktartót juttat, amelyben kényelmesen tárolhatók az ürülék összeszedésére használatos zacskók. A bejelentett kutyák tulajdonosainak havi 10 lejt kell az ebek után fizetniük Sepsiszentgyörgyön. Az Ág utca 1. szám alatt található székhelyen ingyenesen kérhetnek további zsákokat, akiknek elfogy. Az akció szeptember 20–24. között zajlik.

♦ Folytatódik a Sepsiszentgyörgy és a városhoz tartozó települések kutyáinak ivartalanítása szeptember 25-én, szombaton. A beavatkozás ingyenes, de előzetes egyeztetéshez van kötve, amit az alábbi telefonszámokon lehet megtenni: a menhelynél (telefon: 0732 717 185) és az Amy Egyesületnél (telefon: 0721 384 068). Az ivartalanítást a Tega szépmezői kutyamenhelyén található állatorvosi rendelőben végzi dr. Dán András.

♦ Arra is felhívják a figyelmet, hogy továbbra is lehet ingyenesen, csupán egy személyivel örökbe fogadni kutyákat: az ebek ivartalanítottak, el vannak látva csippel, és megkapták a kötelező oltásaikat is. A menhelyre hétköznapokon 9–16 óráig lehet kilátogatni, hétvégén is 9–16 óráig fogadják az érdeklődőket. Aki kutyát vesz örökbe, két ebet ment meg: az örökbe fogadottat és a következőt, amely a helyére kerülhet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sen­siblu – Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.