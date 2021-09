Sokszor nekünk, felnőtteknek is jól jönne egy varázslatos szekrény, ahová el lehetne vonulni, és megcsendesedve átgondolni a dolgokat, vagy egész egyszerűen megpihenni ebben a bolond világban, amely mostanában körülvesz bennünket – mondta elöljáróban Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója Czilli Aranka költő, író, magyartanár A varázslatos szekrény című kötetének bemutatóján a könyvtár Gábor Áron Termében.

A könyvbemutatón Éltes Enikő, a fiókkönyvtár vezetője beszélgetett a szerzővel, mindenekelőtt hangsúlyozván, hogy a könyvben olvasható szövegek felnőtteknek is szólnak, „történetekbe oltott mesék, mesékbe oltott történetek”. Családi olvasásra tökéletesen megfelelnének, ezenkívül különböző szervezett foglalkozásokon is nagyon jól fel lehet dolgozni ezeket – tette hozzá a könyvtáros.

Elsőként Az anya szekrénye című mesét olvasta fel a szerző, melynek alapját egy családi történet adta, Czilli Aranka legkisebb lányának esete a ruhásszekrénnyel. A szerző bevallása szerint azonban sok minden ráépült erre a történetre, míg végül „metaforává nőtte ki magát az a bizonyos szekrény”. A többi mese is hasonlóképpen született, ezért, mielőtt nyilvánossá váltak volna, volt pár nagygyűlés otthon – mesélte az író. Amit a család ellenzett, az nem került bele a könyvbe.

A kötet háromfejezetnyi verset is tartalmaz. A Lépcsők című versciklusba olyan költemények kerültek, amelyek a gyermekkor bizonyos szakaszaihoz kapcsolódó tipikus konfliktushelyzeteket dolgoznak fel többnyire a gyermek nézőpontjából. A Tizenkét tánclépés című második ciklusban a szerző megpróbálta rímes-ritmikus-mondókaszerű versekbe foglalni a hónapok lényegét. Az utolsó fejezetnek Otthon a címe, és olyan verseket tartalmaz, melyek az anya alakja köré épülnek.

Gyermekrajzok illusztrálják a kötetet. Az első két versciklus esetében a versekhez készítettek rajzokat a kovásznai iskola diákjai, a harmadik ciklusnál azonban fordítva történt: a rajzokhoz írt verseket a szerző. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként vetette papírra a gyermekverseket, de mivel ez az irodalom mindig a szülőkön keresztül jut el a gyermekekhez, megpróbált úgy adni a kicsiknek, hogy közben a felnőttekhez is szóljon.

„Lehet, hogy sokkal inkább ott van bennem a gyerek, mint amennyire szeretném” – mondta végezetül Czilli Aranka, miután egy másik történetet is felolvasott, mely a szabályokról és a szabadságról szól. Bevallása szerint otthon három, az iskolában pedig 250 gyermek része az életének, tehát inkább gyermekek, mint felnőttek között telnek a mindennapjai, ott is érzi jól magát. És mindig a gyermek nézőpontjával tud jobban azonosulni, őket érti meg jobban... Ezért ilyen sikeresek ezek a történetek – tette hozzá Éltes Enikő, aki végezetül az illusztrátorok neveit is felolvasta, majd vásárlással és dedikációval ért véget a könyvbemutató.