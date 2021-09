A PSD is kormánybuktatásra készül

A PSD vezetőségének tegnapi ülése után tartott sajtóértekezletén Oprea leszögezte: pártja az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványát is kész megszavazni, és támogatni is fogja annak mielőbbi napirendre tűzését, amennyiben az alkotmánybíróság elutasítja az ellene beterjesztett szabályossági óvást. A szociáldemokrata szóvivő ezzel cáfolta a kormányból kilépett USR PLUS és a nacionalista ellenzéki AUR által megfogalmazott vádakat, amelyek szerint a PSD összefogott volna a miniszterelnökkel és a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) Cîțut támogató csapatával, amikor a házbizottságban hozzájárult ahhoz, hogy a két kisebb párt bizalmatlansági indítványának vitáját elnapolják és csak a 28-án esedékes alkotmánybírósági döntés – és így a PNL tisztújítása – után tűzzék napirendre.

Politikai elemzők feltételezése szerint a PSD azért segített a PNL elnökségére pályázó Cîțunak abban, hogy tisztségben lévő miniszterelnökként vehessen részt a PNL szeptember 25-i tisztújító kongresszusán, mert az ő megválasztásában lát garanciát arra, hogy nem áll helyre a PNL–USR PLUS-együttműködés, tehát a jobboldalon nem lehet már kormánytöbbséget alkotni. A PNL-ben szoros küzdelem várható a kormányfő és az újabb elnöki mandátumért induló Ludovic Orban jelenlegi elnök között.

Az alkotmány szerint bizalmatlansági indítványt a törvényhozók legalább egynegyede kezdeményezhet, legfeljebb egy ülésszakon egyszer. Amennyiben mostani kezdeményezésük elbukja a normakontrollt, az USR PLUS és az AUR képviselői és szenátorai így leghamarabb a jövő évi tavaszi ülésszakán kezdeményezhetik a kormány leváltását. A Cîțu-kabinet sorsa tehát mindenképpen a PSD kezében van: a parlamenti helyek egyharmadával rendelkező PSD ugyanis az egyedüli párt, amely önállóan is be tud terjeszteni bizalmatlansági indítványt, támogatása nélkül pedig az USR PLUS és az AUR nem tudja megbuktatni a Cîțu-kormányt.

Az AUR törvényhozói mindaddig sztrájkolni fognak, amíg a Cîţu-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány a parlament elé nem kerül – ezt George Simion, a párt képviselőházi frakcióvezetője és társelnöke jelentette ki. Tegnap az AUR képviselői és szenátorai ismét tüntettek a parlamentben, bementek az ülésterembe, de az erkélyen foglaltak helyet.