A POLITIKAI CSETEPATÉ VESZTESEI. A CURS közvélemény-kutató által készített legújabb felmérés szerint az emberek igencsak kiábrándultak a politikából: mindössze 42 százaléka a megkérdezetteknek mondta azt, hogy elmenne szavazni, ha most vasárnap lennének a választások.

A helyzet nyertese továbbra is a Szociáldemokrata Párt: a válaszadók 36 százaléka szavazna rá. Második – de egyre pocsékabbul áll – a Nemzeti Liberális Párt 19 százalékkal, harmadik a Románok Egyesüléséért Szövetség 14 százalékkal, az USR PLUS támogatottsága viszont 11 százalékra csökkent. Az RMDSZ a mostani állás szerint is bejutna a parlamentbe, éppen 5 százalékon áll, akárcsak a Népi Mozgalom Párt. (Főtér)

NEKÜNK IS LESZ OLTÁSLOTTÓNK. Közel kétmillió lejt is lehet nyerni az október elsejétől év végéig tartó oltáslottón – derül ki az egészségügyi minisztérium és a gazdasági tárca közös rendeletéből, amelyet tegnap írt alá Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. A jogszabály szerint a nyerteseket azon beoltott személyek közül sorsolják ki, akik a személyi számuk alapján letöltötték az uniós COVID-igazolványukat a https://certificat-covid.gov.ro honlapon található alkalmazás segítségével. Az oltáslottó nyereményalapja 15 millió lej, hetente nyolcvan 10 ezer lejes és egy 300 ezer lejes nyereményt sorsolnak ki, minden hónap utolsó hetében egy 100 ezer lejes nyereményt és a játék végén egy 500 ezer lejes és egy egymillió lejes nyereményt. (Agerpres)

KICSIT MELLÉFOGOTT, DE EZ NEM ZAVARJA. Dan Tanasă most épp azzal hergeli a közvéleményt, hogy Molnár Zsolt ombudsman-helyettes lemondását követeli. Az AUR honatyájává felkent magyarfaló ugyanis fotókkal illusztrálja, Molnár Zsolt ott volt az RMDSZ-kongresszuson, márpedig törvény tiltja a nép ügyvédjének és helyetteseinek a politikai pártokban való szerepvállalást. Csakhogy a felvételen nem Molnár van rajta, hanem egyik krónikás újságíró. Ez az „apró” részlet azonban cseppet sem zavarja a híres megélhetési provokátort és híveit… (Főtér)