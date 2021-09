Közlekednek a lábbuszok

Öt járattal indult újra a Lábbusz-program Sepsiszentgyörgyön szeptember 20-án. A 6–10 éves kisdiákoknak szóló kezdeményezés fő célja a reggeli mozgás rendszeresítése és az autós forgalom csökkentése. A kezdeményezés idén májusban akkora sikerrel rajtolt, hogy júniusban már bővíteni is kellett, így remélhetőleg ebben a tanévben is jókedvűen gyalogol az iskolájába több „lábbusznyi” gyermek.

Mostantól a lábbusz utasai egy füzetet is kapnak, ide be lehet ragasztani a minden reggel kiosztott lábbuszos matricákat, melyeket később be is lehet majd váltani: 15 matricáért egy kulcstartót, 100-ért egy kerekes hátizsákot kap a gyűjtő, de lehet spórolni lábbuszos bögrére, ernyőre, esőkabátra vagy egyszerű hátizsákra is – közölte Székely Kincső programfelelős, a helyi tanács tagja. A program a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával működik, a városháza biztosítja a szükséges anyagiakat, köztük azokat a lábbuszos sárga trikókat, amelyekről felismerhetőek a kísérő önkéntesek. Minden gyermekcsoportot legalább két önkéntes felnőtt kísér; eddig (az előző tanévben) sportolók és sporttanárok, újságírók, színészek, önkormányzati tagok és alkalmazottak, pedagógusok, kutyatartók vezették a járatokat, de sokszor nagyobb testvér és csak úgy, a hangulat kedvéért odaszegődött szülő vagy más hozzátartozó is utazott a „buszokon”. Ezen a héten a megyei kórház személyzete – orvosok, asszisztensek, ápolók fogják irányítani a gyermekeket, tőlük a Máltai Szeretetszolgálat veszi át a stafétabotot, de minden érdeklődőt szívesen fogadnak.

A járatok a már megszokott helyekről indulnak, és (egy kivételével) 7.45-kor találkoznak az Erzsébet parkban, ahol a közös fotó után a gyermekek iskolák szerint válnak újabb csoportokra: a mikósok átvágnak a parkon, a Mikes Kelemen és a Mihai Viteazul Líceum diákjai pedig a katolikus templomig még együtt mennek tovább. A leghosszabb utat az Állomás negyedből jövők teszik meg, de a távolság dacára ez a legnépesebb csoport: ez a mindig nagy nyüzsgéssel befutó „csuklós busz”. Ők 7.10-kor indulnak a román katona szobrától, 7.20-kor a Lidl Áruház mögött állnak meg, a központ felé a volt Sörözőnél, a jelzőlámpáknál, a környezetvédelmi hivatalnál, a Nicolae Bălcescu utca sarkánál (a Dr. Office üzletnél) lehet csatlakozni a csoporthoz. A város felső részéből a Stadion járat a Szabó Kati Sportcsarnoktól indul 7.20-kor, „felszállni” a Váradi József-iskolánál, a Domb utcai buszmegállónál és a tervezőintézet előtt lehet, két megálló között öt-öt perc a menetidő. A Kálvin téri járat szintén 7.20-kor indul, és a Kút téren vesz fel újabb utasokat 7.30-kor. Ugyancsak 7.20-kor a Snack bár elől indul a Iorga utcai járat, amelynek a Horgász utca kijáratánál és a Bani Market üzlet előtt vannak a megállói, majd a Catena gyógyszertárnál, ahonnan a Mikes Kelemen és a Mihai Viteazul Líceum tanulói a Kriza János utcán folytatják útjukat, a mikósok pedig a Jysk Áruház mellett mennek tovább a parkig. A legrövidebb járat a Nicolae Colan-iskolába tartó, ez 7.30-kor indul az 1918. december 1. és a Sport utca kereszteződésétől, a Nárcisz utcán (a Profi üzletnél) balra tér, a Gyöngyvirág utcán (a református templomnál) jobbra, aztán a következő sarkon ismét balra, és onnan már csak néhány lépés a tanintézmény. Minden járat megállóit járdára festett sárga lábbuszok jelzik, de a kijelölt útvonalak bármelyik pontján fel lehet szállni.