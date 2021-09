A kiíráson való részvételre a tanácstagok augusztus elején tartott ülésükön bólintottak rá, ám azóta az Alap nemcsak a határidőt módosította kétszer is (!), hanem a tanácshatározat formai követelményeit, valamint a pályázati útmutatót is úgy, hogy emiatt a megvalósíthatósági tanulmányon is változtatni kellett. Benedek-Huszár János úgy fogalmazott, jobbnak, átláthatóbbnak látja, ha a múlt hónapban megszavazottakat visszavonják, azok helyett pedig új határozatot fogadnak el. A városvezető jó hírként újságolta: ahhoz, hogy a pályázaton maximális pontszámot elérjék, nem kell harmincszázalékos önrészt vállalnia a városnak, elég lesz, ha annak harmadát, és az el nem számolható költségeket biztosítják, azaz 1,9 millió lej helyett mindössze 555 ezer lejt kell elkülöníteniük erre a célra a költségvetésben.

A bő ötven éves épületet húsz éve újították fel, nyílászárói némileg korszerűnek számítanak, a fűtéstechnika azonban nagyon elavult, ezért erre fordítanák a legtöbb figyelmet. Szigetelik a falakat és a padlót, kicserélik a villanyhálózatot, fűtőtestek helyett légfűtést építenek ki, a termek szellőztetését is ezzel oldanák meg, az osztálytermek hőmérséklete pedig akár okostelefon segítségével is szabályozható lesz. Mindemellett a beavatkozás nyomainak helyreállítását is elszámolhatják, így a munkálatok végén frissen meszelt és festett lesz az 1969-ben épített iskola – magyarázta a részleteket Benedek-Huszár János egy tavasszal tartott ülésen.