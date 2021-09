Temes megye is bepirosodott /Frissítés: Háromszéki adatok/

Bukarestből ezernél több új koronavírus-fertőzést jelentettek, Temes megyéből közel ötszázat, ezzel Temes megyében is meghaladta a három ezreléket a fertőzöttségi mutató, így Szatmár és Ilfov után a Partium e régiója is bepirosodott. Háromszékről 31 új esetet jelentettek, ezzel Kovászna megye fertőzöttségi mutatója 0,61-re ugrott a tegnapi 0,49 ezrelék után. A stratégiai kommunikációs törzs 129 újabb halálesetet jelentett, Kovászna megyei kórházban elhunyt beteg nem szerepel a tájékoztatásban. A kórházi kezelésre szorulók száma mintegy félezerrel emelkedett, elérve a 8334-et (közülük 229 kiskorú), a súlyos esetek száma is növekvőben, a 990 intenzív osztályon kezelt páciensből 20 kiskorú.

Romlik a megyei helyzet is

A Kovászna Megyei Prefektúra által közölt adatok szerint az elmúlt nap folyamán 29 újabb igazolt koronavírus-fertőzéssel 139-re növekedett Háromszéken az aktív koronavírusos esetek száma. A tájékoztatás szerint Bodokon nyolc (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 3,09), Zágonbárkányban 6 (incidencia 1,49), Kökösben 2 (1,33), Uzonban 6 (1,29), Sepsiszentgyörgyön 77 (1,21), Kovásznán 11 (1,00), Zágonban 5 (0,98), Bodzafordulón 6 (0,63), Bereckben 2 (0,58), Dobollón 1 (0,44), Kézdivásárhelyen 8 (0,40), Előpatakon 2 (0,35), Csernátonban 1 (0,25), Kézdiszentléleken 1 (0,22), Nagybaconban 1 (0,21), Szitabodzán 1 (0,20), és Bardócon 1 (0,19) koronavírusos beteg szerepel a nyilvántartásban.