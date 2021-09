Könyvbemutató LACZKÓ VASS RÓBERT színművész Telefonhang a vesztegzárban (2021), Felix culpa (2016), Szonettek a kálváriára (2018), Villanófény-haikuformák (2019) című versesköteteit, illetve a Fehér mintás, havas környék című, Tatjána Csernova udmurt költőnő válogatott verseinek műfordításait tartalmazó köteteit ma 19 órától Kézdivásárhelyen a Szentháromság-plébánia Márton Áron Termében mutatják be.

Közreműködik dr. Bodó Márta, a Kolozsváron megjelenő Vasárnap és Keresztény Szó katolikus lapok felelős szerkesztője. Jelen lesz a bemutatón Tatjána Csernova költőnő Háromszéken élő leánya, Demeter-Petrova Anasztázia nyelvész, akinek köszönhetően magyarul is olvashatóak a versek.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ költő, műfordító legújabb, Feketemunka (Egy hónap) című verseskötetének bemutatójára „Ez is egyfajta világ” címmel kerül sor szeptember 23-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató lesz.

Zene

ORGONAKONCERT ZABOLÁN. A zabolai Mikes-birtok Luxusistállójában ma 19 órától orgonakoncertre kerül sor a Cristian Duo előadásában. A Cristian Duo 2005 óta ötvözi természetes módon a családi életet a művészettel, különböző fesztiválokon vettek részt (Musica Valsesiana, Musica Coronensis, Bartholomaer Konzertsommer, Musica Barcensis és mások). A belépőjegy ára 20 lej.

KISCSILLAG-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 19 órától a Kiscsillag zenekar tart koncertet. Jegyek elővételben 40 és 45 lejért a koncert előtt a helyszínen.

ÖKUMENIKUS KAMARAZENE-FESZTIVÁL. Szombaton 16 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a Laudate Kamarakórus szervezésében tartják a XX. Ökumenikus Kamarazene-fesztivált, amely az esti szentmisével ér véget. Részt vevő kórusok: Laudate Kamarakórus (karvezető: Lőfi Gellért), a kézdivásárhelyi Kanta-templom kórusa és a Cantus Kamarakórus (karvezető: Fórika Balázs), a sepsiszentgyörgyi Szemerjai Református Dalárda és a Pro Musica Kamarakórus (karvezető: Sipos Zoltán), a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda (karvezető: Karácsony Gabriella), a csíksomlyói Kegytemplom kórusa (karvezető: Bíró János).

ORGONAKONCERT SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Krisztus Király-templomban szeptember 26-án, vasárnap az esti szentmise után, 19 órától az erdélyi zenészcsaládból származó, Bécsben élő Windhager-Geréd Erzsébet orgonaművész koncertje hallható a felújított orgonán. Windhager-Geréd Erzsébet nemzetközi koncertek elismert művésze, karnagy, kamarazene-együttesek tagja, a bécsi Lutherische Stadtkirche orgonistája. Fellépése nyitja az idei évad koncertjeinek sorát a Gyár utcai templomban.

Színház

ELMARAD. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház csütörtökön 19 órára meghirdetett Kaisers TV, Ungarn című előadása objektív okok miatt elmarad. A megvásárolt jegyek szeptember 28-ig visszaválthatóak.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes legújabb előadása, az Átöltözés című néptáncszínházi produkció a Háromszék Táncstúdióban ma és csütörtökön 19 órától látható. Rendező-ko­reográfus: Ivácson László. Jegyek a kulturális szervezőirodában vásárolhatók 9–16 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16 órától Bébi úr: Családi ügy (magyarul beszélő), 16.15-től Mancs őrjárat: A film (románul beszélő), 18 órától Free Guy (magyarul beszélő), 18.30-tól Miután elbuktunk (román felirattal), 20.15-től Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 20.30-tól Az örökbeadás (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

HÁZASPÁROK HÉTVÉGÉJE. A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottsága idén is megszervezi a házaspárok lelki hétvégéjét szeptember 24–26. között a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A hétvége jó lehetőség, hogy a részt vevő házaspárok rövid időre kiszakadhassanak a hétköznapok rutinjából, egy-egy témát körüljárva egymáshoz közelebb kerülhessenek, Istenre hangolódhassanak és így együtt haladjanak a lelki fejlődés útján. Az esemény mottója: Kapcsolatépítő konfliktuskezelés. A meghívott előadó Uzsalyné dr. Pécsi Rita közismert neveléskutató, pedagógiai szakértő, művészetpedagógus lesz. További részletek és regisztráció a csalad.ro honlapon.

Kerékpáros felvonulás

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda újra kerékpáros felvonulást szervez a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával a szeptemberi Mozgó Délután részeként. Az idei kampány egyik hosszú távú célkitűzése a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A Critical Mass kerékpáros demonstráció ma 17 órakor indul a sportcsarnok előtti térről. Az Európai Mobilitási Hetet idén szeptember 16–22. között huszonharmadik alkalommal rendezik meg, amelynek fő célja felhívni a városlakók és a városvezetés figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Bővebben:

zoldnap.info.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

AZ RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett Szentkatolnán a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI DEMOKRÁCIA KÖZPONT munkatársai csütörtökön 16–18 óráig Hatolykán a tekepálya épületében segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. Ugyanitt a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan. Az anyasági támogatás és a babakötvény ügyintézésében is segítséget nyújtanak.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu – Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen péntekig naponta 8–15 óráig a Bethlen Gábor utcai új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Bethlen Gábor utcában a Petőfi Sándor és Tudor Vladimirescu utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt a víz elszíneződésére számítani lehet.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Gelencén és Haralyban, csütörtökön Ozsdolán gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNY. Az Aranyszívek Nyugdíjasok Egyesülete idősek napi rendezvényt szervez a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben október 2-án, szombaton 14 órától a polgármesteri hivatal támogatásával, ahová minden nyugdíjast szerettel várnak.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL. Közeleg szeptember 30., a Szülőföldön magyarul program 2020/2021. évi pályázatainak határideje. Információk találhatók a szulofoldonmagyarul.ro honlapon – ugyanitt az adatlapok is megtalálhatóak –, illetve a 0266 244 450-es telefonszámon.