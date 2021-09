Hazai környezetben, saját közönsége előtt kissé szerényebben kezdett a KSE Futsal csapata, amely a 8. percben egy öngóllal hátrányba is került (0–1), majd kevéssel később már kettővel vezetett a Gyergyószentmiklós (0–2). Az első félidő hajrájában szépített Gáll Attila, így egygólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok (1–2). A második félidőt megint az Inter kezdte jobban (1–3), ám Barbocz Norbert góljaival gyorsan egyenlített, sőt, a vezetést is megszerezte a KSE Futsal (4–3). Innen már csak egy csapat volt a pályán, a hazaiaknak Albu Norbert és Barbocz újabb két góljával sikerült meglépniük (7–3), majd nyolcadszorra is megzörgetve a vendégek hálóját, a kézdivásárhelyi Fábián Róbert állította be a végeredményt (8–3).

Teremlabdarúgó 2. Liga, 2. csoport – 1. forduló: KSE Futsal–Gyergyószentmiklósi Inter 8–3 (1–2). A gólszerzők: Barbocz (22., 23., 35., 37., 39.), Gáll (17.), Albu (36.), Fábián (38.), illetve Szőcs (8. – öngól), Len (13.), Bernád (22.). (t)