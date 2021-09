A tizenhatoddöntőben a 10 másod- és 6 harmadosztályú gárda mellé 16 élvonalbeli együttes is bekapcsolódik a küzdelembe. A 2020-ban döntőt játszó Sepsi OSK az előző idényben alig lépett be a kupasorozatba, rögtön elbúcsúzott, ugyanis több mint fél órát emberhátrányban játszva kikapott az FC Turris-Oltul Turnu Măgurele vendégeként (1–0). Az akkor még másodosztályban érdekelt FC Farul számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, hazai pályán vereséget szenvedett a Chindia Târgoviște ellen (0–3). A sepsiszentgyörgyi és a tengerparti csapat ebben az idényben már játszott egymással Ovidiuban, augusztusban Jefté Betancor góljával a házigazdák diadalmaskodtak.

„Az előző idényben erős csapatot alkottunk, viszont mindenkinek meg kell értenie, hogy bármennyire szeretnénk, ebben a szezonban nem vagyunk azon a szinten. Az edzők, a játékosok, a vezetőség és a szurkolók is azt akarják, hogy legalább annyira sikeresek legyünk, mint korábban. A Farul ellen augusztusban jó mérkőzést játszottunk, ahol véleményem szerint nem érdemeltünk vereséget. A sorsoláskor nem volt szerencsénk, nagyon hosszú kiszállásunk lesz, de bízom benne, hogy mozgósítani tudjuk a tartalékainkat. Továbbra is vannak olyan játékosok, akik sérülés miatt nem edzenek, ám örülünk, hogy Cristian Bărbuț két hónap kihagyás után visszatért” – nyilatkozta Leo Grozavu.

További mérkőzések: * ma: FC Argeș–FC Botoșani (15 óra – Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport), Slatina–FC Dunărea Călărași (16.30 óra), FK Csíkszereda–Chindia Târgoviște (16.30 óra), FC Unirea Slobozia–Temesvári Politehnica (16.30 óra), Concordia Chiajna–Medgyesi Gázmetán (16.30 óra), FC Buzău–Academica Clinceni (16.30 óra), Nagyváradi CAO–FC Hermannstadt (16.30 óra), Vajdahunyad–FCSB (21 óra – Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport) * holnap: Filiași–Aradi UTA (16 óra – Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport), Temesvári Ripensia–FC Dinamo (18.45 óra – Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport), Craiova–Kolozsvári CFR (21.30 óra – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport). (miska)