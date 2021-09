Immár 21. alkalommal szervezik meg a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemlét, idén is Kolozsvár központtal, tizennégy további városban október 6. és 10. között. Idén először Marosvásárhely is csatlakozik a Filmtettfeszthez. A temesvári műsor sajátossága, hogy október 15–16-án zajlik. A program nagy része már böngészhető és néhány napon belül teljessé válik a filmtettfeszt.ro oldalon.

A Filmtettfeszt idén is tucatnyi friss magyar nagyjátékfilmet tűzött műsorára, amelyek között szép számban vannak erdélyi vonatkozásúak is. A nyitófilm idén a Legjobb tudomásom szerint című párkapcsolati dráma, amelynek két főszerepét Hámori Gabriella és a marosvásárhelyi Bodolai Balázs alakítja. Utóbbi felbukkan Krasznahorkai Balázs Hasadék című, a Máramarosi-havasokban forgatott filmjében is, amelynek főszerepét a kolozsvári Molnár Levente játssza, oldalán több erdélyi kollégájával, köztük a csíkszentmiklósi születésű Orbán Leventével. Több filmtettfesztes helyszínen vetítik Felméri Cecília kolozsvári rendező első egész estés alkotását, a Spirált, illetve Hajdu Szabolcs részben erdélyi helyszíneken, stábbal és színészekkel forgatott filmantológiáját, a Békeidőt. A válogatásba két dokumentumfilm is került: a kolozsvári Maksay Ágnes rendezte Lángolj és világíts!, valamint Nagy Viktor Oszkár csángó témájú portréfilmje, a Tündérország – Ferenc útja. A dokumentumfilmes műsort a Filmgalopp nevű versenyszekció is erősíti: idén hét erdélyi dokumentumfilm mérettetik meg benne.

Kevesebb mint három hónappal a cannes-i bemutató után a kolozsvári és a csíkszeredai nézőkhöz is eljut Enyedi Ildikó legújabb filmje, A feleségem története, Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított és irodalmi Nobel-díjra felterjesztett regényének mozgóképes adaptáció­ja. A történet főszereplője, Störr kapitány egy nap egy kávézóban ülve fogadást köt, hogy feleségül veszi az első nőt, aki belép. És besétál Lizzy… Az Ezeregyéjszaka-szerűen dús szerelmi történet álarcában Störr kapitány szeretni való, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét. Az alkotás magyar–német–olasz koprodukcióban, francia részvétellel készült, főbb szerepeit Léa Seydoux, Louis Garrel, Josef Hader, Ulrich Matthes, Udo Samel, Jasmina Trinca, Sergio Rubini, valamint Funtek Sándor és Hajduk Károly alakítja. A filmet magyar szinkronos verzióban, román felirattal vetítik.

A 21. kiadásához érkezett filmszemle műsora a műfaji sokszínűség jegyében alakul: a Zárójelentés (rendező Szabó István) és Magyarország idei Oscar-nevezettje, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (r. Horvát Lili) című fimdrámáktól a Természetes fény (r. Nagy Dénes) című történelmi filmen át a Post Mortem (r. Bergendy Péter) című horrorig, az Űrpiknik (r. Badits Ákos) című sci-fiig és egy sor romantikus vígjátékig (Hab, Így vagy tökéletes, Seveled, Becsúszó szerelem) igen tarka a műfaji paletta. A programot kétórányi, nemzetközi fesztiválokon díjazott magyar rövidfilm, legendás filmklasszikus és gyerekvetítések egészítik ki.