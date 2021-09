Benyovszky Móricra emlékeztek

Az egyik leghíresebb magyar világutazó, hajós és katona, az indiai-óceáni szigetvilág első európai uralkodója 1741. szeptember 20-án született. Élt Madagaszkáron, Lengyelországban, Franciaországban, Amerikában, és járt többek között Formosán (a mai Tajvanon). A több hadszínteret és szibériai fogságot is megjárt Benyovszky 1774-ben szállt partra Madagaszkáron, és jelentősen hozzájárult a sziget belső területeinek megismeréséhez. 1776-ban állítólag királlyá választották. Később visszatért Magyarországra, majd újra Madagaszkárra utazott, ahol egy francia erőd elfoglalása után Angontsynál felépítette az új „fővárost”, a saját magáról elnevezett Mauritania erődjét. A franciák büntetőexpedíciót küldtek ellene, ebben az összecsapásban esett el Benyovszky 1786. május 23-án.

Benyovszky Móric példakép lehet a következő generációknak is, négy földrészre jutott el, nagy műveltsége volt, több nyelven beszélt és a szabadságért küzdött. Erről Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a rendezvény fővédnöke beszélt. L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntőjében kiemelte: „Benyovszky Móric nagyszerű magyar ember volt, és ennyi idő elteltével is méltán lehetünk büszkék arra, amit hozzátett a magyar kultúrtörténethez.” G. Németh György, a Benyovszky Társaság elnöke arról beszélt, hogy Benyovszky alakját számos legenda övezi, és ebben írói és történészi fantázia is szerepet játszott. Az emlékév célja, hogy ezt megpróbálják letisztítani. A tudomány dolga, hogy a 21. század eszközeivel megpróbáljon a valósághoz közelebbi képet rajzolni Benyovszkyról – mondta. Arany Krisztina, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője beszámolt arról, hogy a külföldi levéltárakkal való együttműködés eredményeként hónapok óta folyamatosan érkeznek a Benyovszkyra vonatkozó digitális iratmásolatok, amelyek életének izgalmas, új aspektusait mutatják be. Amberg Eszter, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese elmondta: Benyovszky a modern magyar nemzettudat egyik meghatározó alakjává válik a további tudományos kutatások során. A konferencián köszöntőt mondott Liu Si-csung, Tajvan magyarországi képviseleti irodájának vezetője is.

Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója ünnepélyesen kibocsátotta a tízezer forint névértékű ezüst, valamint a kétezer forint névértékű színesfém Benyovszky-emlékérmét.

Az emlékévben lesz irodalmi szimpózium Jókai Mór és Benyovszky kapcsolatáról (a nagy író százkötetes életművéből négyet szentelt az utazónak), Benyovszky, a szabadság szerelmese címmel a Pesti Magyar Színházban musicalt mutatnak be, és számos egyéb rendezvény lesz országszerte és a határon túl.