Meredeken ível a járványgörbe

A negyedik hullám járványgörbéje minden korábbinál meredekebben emelkedik: az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek számának kéthetes mozgóátlaga több mint duplájára, száz fölé ugrott tegnap, és az utóbbi 24 órában újonnan diagnosztizált fertőzötteké is immár több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának. Naponta újabb megyékben haladja meg a három ezreléket a fertőzöttségi mutató, a COVID-kórházak újra a telítettséghez közelednek, az intenzív terápiás osztályokon kevés már a szabad ágy. Mindezek ellenére az oltakozási kedv alig-alig növekszik, holott rengeteg vakcina van a raktárakban. A hatóságok a harmadik oltás beadását helyezték kilátásba.

A stratégiai kommunikációs törzs (SKT) tegnap 129 halálesetről számolt be: ennél több áldozatot legutóbb négy hónapja, a harmadik hullám tetőzésének időszakában követelt a járvány. Az elhalálozások görbéje példátlanul meredeken emelkedik az országban: az utóbbi két hét adatai alapján tegnap 60 haláleset számított volna átlagosnak, ami csaknem kétszerese a múlt keddi adatnak.

Hasonló ütemben, ugrásszerűen emelkednek a fertőzési számok is: az SKT tegnapi jelentésében szereplő 6789 új fertőzés 120 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A leggyorsabban a fővárost övező Ilfov megyében terjed a járvány, ahol az utóbbi két hétben a lakosság 3,4 ezrelékénél mutatták ki a koronavírust. Szatmár megyében korábban, Temes megyében tegnap haladta meg a három ezreléket a fertőzési ráta, településekre lebontva az ország 35 városában és 234 községében haladja meg a 3-at az elmúlt két hétben jegyzett, ezer lakosra számított új fertőzések száma. A három ezrelék feletti településeken már csak a védettségüket uniós digitális COVID-igazolvánnyal tanúsítók léphetnek be a vendéglátóhelyekre, mozikba, színházakba.

Bodok megpirosodott

Az SKT tegnapi jelentésében Háromszék 31 újabb esettel szerepel, ezzel Kovászna megye fertőzöttségi mutatója 0,61-re ugrott a tegnapelőtti 0,49 ezrelék után. A Kovászna Megyei Prefektúra által közölt adatok szerint viszont az elmúlt nap folyamán 29 újabb igazolt koronavírus-fertőzéssel 139-re növekedett Háromszéken az aktív koronavírusos esetek száma. A tájékoztatás szerint Bodokon nyolc (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 3,09), Zágonbárkányban 6 (incidencia 1,49), Kökösben 2 (1,33), Uzonban 6 (1,29), Sepsiszentgyörgyön 77 (1,21), Kovásznán 11 (1,00), Zágonban 5 (0,98), Bodzafordulón 6 (0,63), Bereckben 2 (0,58), Dobollón 1 (0,44), Kézdivásárhelyen 8 (0,40), Előpatakon 2 (0,35), Csernátonban 1 (0,25), Kézdiszentléleken 1 (0,22), Nagybaconban 1 (0,21), Szitabodzán 1 (0,20), és Bardócon 1 (0,19) koronavírusos beteg szerepel a nyilvántartásban.

Kevés a kórházi hely

A kórházakban tegnap már több mint 8000 koronavírusos beteget kezeltek, 50 százalékkal többet, mint egy héttel korábban. Hasonló arányban emelkedett egy hét alatt a súlyos esetek száma: tegnap már 990 koronavírusos beteg életéért küzdöttek az orvosok a COVID-kórházak intenzív osztályain, amelyekben a telítettség meghaladta a 90 százalékot.

A hatóságok versenyt futnak a járvánnyal: kórházi részlegek átminősítésével és a szakszemélyzet áthelyezésével próbálják emelni a koronavírusos betegeknek elkülönített helyek számát az intenzív terápián. A múlt héten elfogadott mozgósítási terv értelmében 1500-ra emelnék a helyek számát, de Florin Cîțu miniszterelnök tegnap már arról beszélt, hogy meg kell próbálni bővíteni az ágyak számát, mert ebben az ütemben hamarosan kétezer helyre lesz szükség. A kormányfő egyébként sérelmezte, hogy Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kinevezésekor az országban mindössze 600 intenzív terápiás kórházi ágy állt rendelkezésre a koronavírusos betegek ápolására, annak ellenére, hogy korábban azt kérte: az ágyak száma maradjon 1600.

Csak az oltás segít

Florin Cîţu arra is kitért, a teljes lezárás nem segített a járvány tavalyi időszakában, csak késleltette a folyamatokat, és a COVID-19 vírus leküzdésének egyetlen módja a lakosság beoltása. „Ez az egyetlen megoldás. Vannak vakcináink, van minden, ami szükséges, az egyetlen feladatunk az oltakozás, ugyanakkor a gazdaságot is működésben tartjuk. Ezért hoztuk meg ezeket az intézkedéseket, ezért vezettük be a zöldigazolványt, hogy a román állampolgárok biztonságban fejtsék ki tevékenységeiket, mehessenek vendéglőbe, moziba, az irodába, biztonságban legyenek” – fogalmazott a kormányfő.

Átoltottság tekintetében alig haladta meg a harminc százalékot Románia: a szeptember 20-i adatok alapján eddig több mint 5,38 millió embert oltottak be Romániában, ebből 5,26 millióan a teljes adag oltást megkapták. Bukarestben a lakosság átoltottsága meghaladta az 50 százalékot, Kolozs megye 46,32 százalékkal a második. A megyék 40 százalékában az átoltottsági arány meghaladja a 30 százalékot, mintegy 55 százalékában az átoltottsági arány 20 és 30 százalék között van, Giurgiu és Suceava megyében pedig az átoltottsági arány 20 százalék alatti – ezeket az adatokat Valeriu Gheorghiţă, a lakosság beoltását irányító országos bizottság vezetője közölte tegnapi sajtótájékoztatóján.

Vizsgálódik a DNA

Az oltásparancsnokot arról az in rem kivizsgálásról is kérdezték az újságírók, amelyet a korrupcióellenes ügyészség (DNA) indított a vakcinák beszerzésével kapcsolatban. Valeriu Gheorghiţă azt felelte, tudomása szerint a vakcinák közbeszerzési folyamata minden európai uniós országban az Európai Bizottság által kidolgozott és jóváhagyott eljárás szerint zajlik.

A DNA tegnap közölte, hogy bűnvádi eljárást indított a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésével kapcsolatban. A vizsgálat az eddigi összes vakcinabeszerzésre kiterjed. A vádhatóság azt is közölte, hogy hivatali visszaélés gyanújával vizsgálódnak, de egyelőre nincsenek gyanúsítottjai az ügynek, az eljárásnak ebben a szakaszában csak bizonyítékokat gyűjtenek annak megállapítására, hogy történtek-e vagy sem bűntettnek minősülő cselekedetek.

A harmadik adag

A hatóságok elsősorban az egészségügyileg sérülékeny, illetve a munkájuk miatt nagy fertőzésveszélynek kitett emberek esetében veszik fontolóra a harmadik adag oltás lehetőségét – közölte Valeriu Gheorghiţă. A COVID-19 elleni vakcina harmadik dózisát azok kaphatják meg, akiket legalább hat hónapja oltottak be. Ennek alapján a március végéig immunizált személyek számát tekintve már 1 100 000-en jogosultak lehetnek a harmadik adag vakcinára.

Gheorghiţă úgy fogalmazott, megtörténhet, hogy már jövő héttől elkezdődik a harmadik dózissal történő immunizálás. Erre az oltási előjegyzési platformon kell majd feliratkozni, kivételt csak az egészségügyi alkalmazottak képeznek, akik a munkahelyükön kapják majd meg a vakcinát.

Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint szeptember 19-éig országos viszonylatban 3890 szekvenálást végeztek, és a megvizsgált minták 84 százalékánál mutatták ki a koronavírus aggodalmat keltő változatainak valamelyikét: 1722 esetben az alfa, 11 esetben a béta, 23 esetben a gamma, 1530 esetben a delta változatot azonosították. Eddig 75 romániai haláleset köthető az aggodalmat keltő vírusváltozatokhoz, 27 áldozatot az alfa, hármat a gamma, 45-öt a delta variáns fertőzött meg.

Késik a nyomtatvány

Még egyetlen iskola sem kért mobil oltóegységeket a diákok immunizálására, mivel még nem véglegesült a diákok beoltására vonatkozó szülői szándéknyilatkozat formanyomtatványa – ismertette Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető szerint a formanyomtatványt az egészségügyi minisztériumnak kell kidolgoznia, mivel a személyes egészségügyi adatok feldolgozására kizárólag ez a tárca jogosult az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében. A formanyomtatványt az oktatási tárcának kell szétküldenie az iskoláknak, ahonnan a szülőkhöz kerülnek. A mobil oltóegységeket a válaszok alapján küldik majd ki az oktatási intézményekbe, fűzte hozzá Cîmpeanu.

A tanügyminiszterrel ellentétben Valeriu Gheorghiţă arról beszélt, hogy a szeptember 17-éig huszonhat megyéből beérkezett adatok alapján 2468 tanintézetben mobil oltócsapatok végzik majd a koronavírus elleni oltást, 201 tanintézetben saját oltóközpont létesítését javasolják, 1062 iskola tanulói pedig a tanintézet közelében levő oltóközpontnál kaphatják be az oltást. Hozzátette, jelenleg öt megyében – Kolozs, Dolj, Hunyad, Teleorman és Vâlcea – összesen 22 oltóközpont működik az iskolákban.

Szabadságot kaphatnak a szülők

A szülők ismét élhetnek a gyermekfelügyeleti szabadság lehetőségével, ha a koronavírus-járvány terjedése miatt bezárnak az iskolák – jelentette ki a kormányfő. Florin Cîţu rámutatott, a hatóságok továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a 2021–2022-es tanévben jelenléti oktatás legyen az iskolákban, ha azonban a járvány terjedése osztályok vagy egész tanintézetek bezárását indokolja, a szülők szabadságot vehetnek ki gyermekeik felügyeletére. Erre az időszakra – akárcsak tavaly – megkapják bérük 75 százalékát, az összeg azonban nem haladhatja meg a bruttó átlagbér 75 százalékát – magyarázta a kormányfő. „Az intézkedések jogi háttere megvan, tavaly már alkalmaztuk ezeket, és idén is élhetünk velük” – fogalmazott.